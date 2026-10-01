PAU Asturias 2027: los exámenes serán del 1 al 3 de junio

Archivo - Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria de julio, celebrada este lunes. - UNIOVI - Archivo

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asturias celebrará la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) los días 1, 2 y 3 de junio, mientras que los exámenes extraordinarios tendrán lugar del 5 al 7 de julio, según ha informado este jueves la Universidad de Oviedo.

La comisión organizadora de la prueba, dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Estudios y Docencia de la Universidad de Oviedo y coordinada con la Consejería de Educación, ha fijado el calendario con mayor antelación que en cursos anteriores con el objetivo de facilitar la organización de los centros y la planificación del último curso de Bachillerato.

Con la publicación de estas fechas, Asturias se convierte, según la Universidad de Oviedo, en la primera comunidad autónoma en dar a conocer el calendario de la próxima PAU. La anticipación permitirá a los centros disponer desde el inicio del curso de una referencia para organizar su actividad académica y preparar al alumnado.

La preparación de la prueba continuará durante todo el curso. En octubre comenzarán las reuniones de coordinación de las distintas materias, con participación de representantes de la Universidad de Oviedo y de la Consejería de Educación, para avanzar en la organización y coordinación de la PAU.