Paula Pulgar Alves gana el XIX Premio María Josefa Canellada de literatura infantil y juvenil en asturiano

La escritora y filóloga Paula Pulgar Alves. - PRINCIPADO

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora y filóloga Paula Pulgar Alves ha ganado el XIX Premio María Josefa Canellada de literatura infantil y juvenil en asturiano, promovido por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, con la obra 'Secretos', que aborda valores como la empatía y el respeto a través de una historia centrada en el mundo animal.

Según ha informado el Gobierno asturiano, el jurado ha valorado especialmente la forma en la que Pulgar integra el léxico tradicional en un asturiano actual y su "muy buen manejo del idioma". También ha destacado un planteamiento y una temática especialmente adecuados para el público más joven.

El Premio María Josefa Canellada reconoce la creación literaria destinada al público infantil y juvenil en lengua asturiana y está dotado con 6.000 euros, un trofeo y la publicación de la obra ganadora.

El jurado de esta edición ha estado presidido por el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, y formado por Gerardo Fabián Fernández, alcalde de Cabranes; Alonso Zamora Canellada; Xurde Fernández Fernández, ganador de la anterior edición; Alba Carballo López y Alba Sánchez Batalla. Como secretaria ha actuado Mariló Rodríguez Vázquez, filóloga de la dirección general.

Paula Pulgar Alves es licenciada en Filología Hispánica y especialista en Filología Asturiana y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional entre la enseñanza y la normalización lingüística.

Actualmente, ejerce como docente en un instituto de Cantabria. Su obra literaria incluye títulos como Primeres aventures de Pulgu y Yolín (2007), El mundu de Susana (2008), Cuentos de metru y de centímetru (2008) y Calidoscopiu (2011), además de relatos publicados en revistas y volúmenes colectivos. Este año ha publicado también, como coautora, Petronila Lupperkrüt y los breves.