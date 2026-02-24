Pedro Sánchez viaja a Asturias para presentar la II Estrategia Nacional de Equidad Territorial y Reto Demográfico

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. - Fernando Otero - Europa Press

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este miércoles a Asturias para participar en la presentación de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, inaugurarán la jornada.

El acto tendrá lugar a partir de las 12.00 horas en La Benéfica de Piloña, en Infiesto. Sánchez clausurará el evento a las 12.40 horas, en un acto con cobertura abierta.

La Secretaría de Estado de Comunicación ofrecerá señal en directo de la jornada a través de www.lamoncloa.gob.es y redes sociales; y facilitará un enlace con imágenes y vídeos de la jornada.