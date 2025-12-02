Pedro de Silva recuerda los inicios del eslogan 'Asturias, paraíso natural' en el 40 aniversario de la marca

Pedro de Silva, recogiendo el reconocimiento - TURISMO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Asturias, Pedro de Silva, ha recordado los inicios del eslogan 'Asturias, paraíso natural' durante la Gala del 40 aniversario de la marca, que él mismo impulsó y por lo que ha sido reconocido.

"Asturias estaba todavía muy lejos de ser un paraíso natural", ha afirmado De Silva sobre los años en los que se gestó la marca. "En aquel tiempo las aguas del gran río que articula el centro de Asturias, el Nalón y el Caudal, bajaban negras y no había vida en ellas. Era una masa de agua mezclada con carbón procedente de los lavados. La atmósfera estaba contaminada, solo estaban protegidos dos pequeños espacios naturales en Asturias, el bosque de Muniellos y una parte solamente de Picos de Europa", ha recordado el expresidente.

Según De Silva, "el medio rural, en que luego nacería un capítulo importante de nuestro turismo, el turismo rural, carecía de los servicios más elementales" y "en algunos pueblos ni siquiera había luz". "La oferta hotelera era muy débil y el medio rural prácticamente inexistente, salvo algunas pensiones", ha añadido.

No obstante, el expresidente ha destacado que 'Asturias, paraíso natural', era un brillante mensaje publicitario y se convirtió en el lema del gran proyecto para cambiar las cosas que estaba ya iniciado.

Finalmente, De Silva ha querido homenajear a "la persona, el primero que por su cuenta y riesgo imprimió una camiseta de Asturias Paraíso Natural", para quien le ha pedido un aplauso, aunque ha reconocido que ni él mismo sabe quién fue.

El expresidente asturiano ha dicho que Asturias es "mágica", pero que nada se construye con una varita mágica. "Y es importante saber esto para no equivocarse nunca. No se construye nada con un tuit seguido de un me gusta. No sale nada real de ahí", ha advertido.