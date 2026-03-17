Peláez anuncia una "agenda ambiciosa de reformas" para mejorar la ejecución presupuestaria del Principado

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, durante su intervención este martes en el Pleno de la JGPA. - JGPA

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, ha asegurado este martes que el Gobierno autonómico trabaja en una "agenda ambiciosa de reformas" para mejorar la ejecución presupuestaria, basada en una mejor planificación, la simplificación administrativa y el impulso de la digitalización.

Durante su intervención en el Pleno de la Junta General, en respuesta a una pregunta del diputado de Vox Gonzalo Centeno, Peláez ha subrayado que uno de los ejes clave es reforzar la programación presupuestaria, al considerar "absolutamente fundamental" planificar correctamente para ejecutar mejor los recursos públicos.

Peláez ha destacado la importancia de los planes anuales de subvenciones y de los planes estratégicos de contratación como herramientas para ordenar y anticipar la gestión del gasto, junto a una batería de medidas orientadas a agilizar los procedimientos administrativos.

El consejero ha avanzado además el impulso de una nueva ley de Hacienda desde su departamento, así como el desarrollo de reformas ya aprobadas, como la modificación de la Ley 2/1995 de régimen jurídico de la Administración del Principado, que incorpora mejoras en la tramitación de subvenciones.

A ello se suman medidas de simplificación administrativa tanto normativas como organizativas, con especial énfasis en la digitalización. Entre ellas, ha citado una nueva instrucción para la tramitación digital de la ficha de acreedor, que permitirá una interlocución telemática con entidades bancarias y contribuirá a agilizar los procesos de ejecución presupuestaria.

El titular de Hacienda ha puesto en valor el trabajo del servicio de planificación y ordenación de la contratación, que ya ha elaborado una guía común para la memoria justificativa de los contratos, de aplicación a todas las consejerías.

"Hay vocación de mejora y una agenda ambiciosa de reformas encima de la mesa", ha afirmado Peláez, ante las críticas de Centeno, quien ha cuestionado los datos del Gobierno sobre ejecución y ha sostenido que la ejecución real de las inversiones se sitúa en torno al 56%, "el peor dato de los últimos 20 años".

El diputado de Vox ha denunciado que el Ejecutivo "invierte solo un poco más de la mitad de lo presupuestado" y ha criticado una presión fiscal "cada vez más confiscatoria", además de reclamar explicaciones sobre el destino de los fondos no ejecutados. Ha instado al Gobierno autonómico a "dejar de disfrazar la realidad" y adoptar medidas eficaces para mejorar la ejecución en lo que resta de legislatura.

DATOS DEL PRINCIPADO

Peláez ha destacado que la ejecución global del Principado en 2025 se situó en el 89,34%, y que, si se neutraliza el efecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la cifra alcanza el 92,8%. En cuanto a la inversión directa, la ejecución fue del 56,6%, que asciende al 69% al excluir los fondos europeos.

El consejero ha comparado estos datos con los de otras administraciones asturianas, señalando que en el Ayuntamiento de Oviedo la ejecución fue del 29,8% y en el de Gijón del 54%, lo que, a su juicio, refleja una "senda de mejoría tras el shock que sufrieron todas las administraciones públicas en torno al año 2018-2019 como consecuencia de la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público, también como consecuencia de un notable incremento de los fondos destinados a inversión".