Peláez asegura que Asturias ha cumplido más del 93% de los objetivos ligados a los fondos europeos

Archivo - El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, esta tarde. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha asegurado este martes que el Gobierno del Principado ha cumplido "por encima del 93%" los hitos y objetivos vinculados a los 790 millones de euros asignados a Asturias a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), por lo que ha calificado su ejecución como un "éxito".

En respuesta a la diputada del PP Sandra Camino, Peláez ha explicado que estos fondos estaban vinculados al cumplimiento de una serie de objetivos tangibles, entre ellos la adquisición de equipamientos de alta tecnología para hospitales y centros de salud, la electrificación de vehículos, la digitalización de pequeñas y medianas empresas y de la Administración y el despliegue de redes de escuelas de 0 a 3 años.

El consejero ha defendido que el cumplimiento de más del 93% de estos hitos permite considerar un éxito la gestión del MRR en Asturias, cuyos resultados, ha señalado, "se pueden ver y tocar con las manos".

Peláez ha relacionado además la ejecución de estos fondos con los buenos datos de empleo y crecimiento económico registrados por Asturias.

Respecto a la ejecución presupuestaria de los 790 millones, el titular de Hacienda ha explicado que, una vez cumplidos los hitos y objetivos comprometidos con la Comisión Europea, el Gobierno central ha aprobado normas que permiten flexibilizar la ejecución de estos fondos.

En este contexto, ha señalado que el Principado trabaja actualmente con los ministerios para garantizar la "máxima absorción" de los recursos y ha avanzado que el presupuesto autonómico de 2027 todavía incluirá fondos del MRR que podrán seguir utilizándose.

CRÍTICAS DEL PP

Por su parte la diputada del PP, Sandra Camino, tras escuchar la respuesta del consejero acusó al Gobierno asturiano de no aprovechar las oportunidades que ofrecen los fondos europeos Next Generation para transformar el territorio, y puso el foco en las cifras que, según dijo, proceden de la propia consejería del consejero Peláez: 52 millones de euros sin movilizar que "seguramente" acabarán en "el cajón de la devolución", 32 objetivos todavía sin cumplir y 217 millones pendientes de pagar, a las puertas de noviembre. Camino calificó al Ejecutivo de "progresista, reformista, pero sobre todo continuista" en una gestión que tildó de "nefasta".

"El cuento no es como nos lo están contando ustedes", concluyó, anticipándose a que el Gobierno respondería con adendas, reprogramaciones y ajustes.