Peláez convocará a los grupos parlamentarios para exponer los principios fundamentales del nuevo modelo de financiación

OVIEDO 17 Nov. (EUOPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez ha valorado positivamente la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha anunciado que su intención es convocar a los grupos parlamentarios a una reunión de la mesa de financiación para exponerles cuáles son esos principios fundamentales que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha explicado respecto al modelo de financiación autonómica.

"Forma parte también del compromiso entre los distintos grupos parlamentarios y el Gobierno del Principado el convocar esa mesa de financiación autonómica cuando haya novedades en el modelo de financiación pues les anuncio que es intención de la Consejería de Hacienda convocarlos", indicó Peláez.

Peláez, en declaraciones a los medios tras la reunión, ha celebrado ese anuncio de que el Ministerio de Hacienda vaya a comunicar en los próximos meses una propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica.

"Es cierto que simplemente trazó los principios fundamentales que van a presidir esa reforma. En ese sentido, desde el Gobierno del Principado de Asturias valoramos positivamente que haya ese paso adelante por parte del Ministerio, porque era lo que reivindicábamos. Necesitábamos un primer documento y ese primer paso lo tenía que dar el Ministerio. Por tanto, agradecemos que el Ministerio de Hacienda asuma ese liderazgo", dijo el consejero asturiano.

También ha querido resaltar Guillermo Peláez, que la ministra de Hacienda les ha vuelto a garantizar que ese nuevo modelo no se iba a tratar de ningún cupo para ninguna comunidad autónoma y por lo tanto el Ministerio reitera lo que siempre ha dicho.

"No va a haber un cupo ni una fractura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sino que lo que van a ofrecer es un nuevo modelo común de financiación para las comunidades autónomas. En ese sentido, creemos que es una noticia positiva. Yo ya lo anticipé. Creo que siempre dije que, más que ante un cupo o una fragmentación de la Agencia Tributaria, lo que se estaba gestando era una reforma del modelo de régimen común y ahora falta que nos anuncien exactamente en qué va a consistir, que desde el Principado de Asturias nos lo tomaremos con cautela y siempre como un principio para empezar a negociar ahora sí sobre un documento y poner en valor y hacer valer la posición del Principado en materia de financiación autonómica", dijo.

Añadió que la ministra garantizó que iba a haber más recursos en el sistema y trazó esos principios fundamentales del nuevo modelo en los que creo que "prácticamente todos van a estar de acuerdo".

Desde el Principado de Asturias, ha indicado que una vez que el Ministerio traslade esa propuesta, la misma se tomará como un primer documento para empezar a negociar.

CIFRAS DÉFICIT

Tras la reunión Peláez ha indicado que la misma se ha celebrado "en un marco general de respeto y lealtad institucional y ha permitido avanzar por una parte, en cuanto a la regla de gasto, que se actualiza el porcentaje del 3,3 al 3,5 y por otra parte también en la concesión a las CCAA del 0,1% de déficit".

"Ahora vamos a trabajar en el marco de la Consejería para aprovechar estas dos cuestiones para movilizar el mayor número de recursos posible en los presupuestos que vamos a presentar y dar respuesta a los retos que tenemos. Por tanto, una noticia positiva", ha dicho Peláez que ha incidido en que "el tener ya el respaldo del Ministerio y del Gobierno en cuanto a esas dos cuestiones sa al Principado muchas más certezas a la hora de confeccionar su presupuesto".

ENTREGAS A CUENTA

Respecto a las entregas a cuenta, el consejero ha indicado que ya les habían comunicado una estimación y ahora les han trasladado las cifras definitivas que "son muy similares a las estimaciones con las que ya estaban manejando".

Así, aunque no ha trasladado la cifra exacta ha indicado que la misma sube en torno al 5,5% con respecto a las del año pasado, que ha recordado "ya fueron entrega récord y es consecuencia de que España es la economía de la zona euro que más crece y también del mejor desempeño de nuestro mercado laboral, lo cual tiene su reflejo también en Asturias".