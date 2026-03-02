Peláez destaca el diálogo "constante y fluido" con la Universidad para desarrollar el campus de El Cristo

Borja Sánchez y Guillemo Peláez - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha destacado este lunes que el diálogo con la Universidad de Oviedo para desarrollar el campus de El Cristo es "constante y fluido".

Peláez respondía así al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno acerca del comunicado hecho público por la Universidad en el que se descartaba el traslado desde la Facultad de Ciencias al edificio de Silicosis hasta que se den las condiciones adecuadas. Además, la institución lamentó que se la utilizase en este asunto y afirmó que remitió un borrador de acuerdo entre el Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo para detallar las distintas fases y compromisos que asumían recíprocamente ambas instituciones.

En la citada rueda de prensa, el dirigente asturiano ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo regional con la operación de El Cristo en Oviedo, que ha calificado como "transformadora" para la ciudad y el Principado. Ha dicho que es una operación que será "transformadora" para la ciudad de Oviedo y para todo el Principado de Asturias, con la creación de un campus universitario "de vanguardia" en el Cristo que incluye la reforma de los edificios de Silicosis, Maternidad y Consultas Externas del antiguo hospital.

Peláez ha insistido en que se trata de una "operación con vocación de permanecer durante muchos años" y que va a "proveer de servicios al Principado de Asturias durante más de 50 años".

El portavoz del Gobierno asturiano ha señalado que ya se han dado "hitos claros" en el desarrollo de esta operación, como la adjudicación de los derribos de la parte de la parcela que corresponde al Principado de Asturias en el entorno del Cristo, si bien se encuentran actualmente suspendidos y se van a reiniciar "lo antes posible".