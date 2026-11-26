El secretario ejecutivo de la FSA-PSOE, Guillermo Peláez con el secteraio de Organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga. - EUROPA PRESS

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario ejecutivo de la FSA-PSOE, Guillermo Peláez, ha llamado este jueves al electorado progresista asturiano a votar al PSOE como la opción "más inteligente" para garantizar un Gobierno progresista en Madrid y, al mismo tiempo, "parar y frenar a la extrema derecha".

Peláez ha señalado que las encuestas que ofrecen datos por la circunscripción asturiana sitúan en disputa un escaño entre el PSOE y Vox, por lo que ha reclamado a los votantes de izquierdas que acudan a las urnas "con pasión", pero también "con cabeza".

"Si quieren que siga un Gobierno progresista en Madrid y quieren mostrar su apoyo desde Asturias, la opción más inteligente es votar al Partido Socialista", ha defendido. A su juicio, ese voto permite "votar a la izquierda" y garantizar un proyecto progresista en Madrid, al tiempo que evita que Vox avance en la representación asturiana.

El dirigente socialista ha indicado que esta campaña ha permitido contraponer dos modelos de país, el que encabeza Pedro Sánchez, que a su juicio "defiende a las mayorías sociales", y el que representan PP y Vox, que ha situado al servicio de "los más ricos, los más privilegiados de la sociedad".

Como ejemplo, Peláez ha destacado la prórroga del impuesto a la banca, que supondrá para Asturias unos 30 millones de euros y cuyos recursos, según ha señalado, permiten financiar políticas de vivienda. Frente a ello, ha acusado a PP y Vox de plantear una agenda de rebajas fiscales sin explicar sus consecuencias sobre el Estado del bienestar.

En este sentido, ha advertido de que las propuestas de reducción generalizada de impuestos de la derecha acabarían afectando a servicios públicos como la sanidad, la educación y las pensiones. "Ocultan siempre la cara B de su receta fiscal", ha señalado.

Peláez ha defendido frente a ese modelo una sociedad con un Estado del bienestar "que garantice una igualdad efectiva de oportunidades" y ha situado las elecciones como una decisión sobre el modelo de Estado, las pensiones y los servicios públicos.

Por ello, ha insistido en su llamamiento al electorado progresista asturiano para que vote al PSOE. "Que votemos con pasión, pero que votemos con cabeza", ha resumido.