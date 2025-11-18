Peláez dice que al PP "solo le interesa el viejo HUCA para "montar el show" y no aporta ni una sola propuesta

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha vuelto a referirse en sede parlamentaria a la recuperación y los planes para los terrenos del viejo HUCA y ha asegurado que el PP "no tiene absolutamente ni una sola propuesta para esa zona, nada que decir, porque al PP el Cristo sólo les interesa para montar el show".

El consejero ha indicado que "muy pronto" espera tener nuevas noticias sobre el reinicio de las obras de derribo en el viejo HUCA porque esperan recibir en noviembre el informe sobre los daños detectados en el edificio conocido como los Hongos. Unas declaraciones que el diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons ha dicho que "carecen de vergüenza" ya que el consejero "miente cada vez que habla" por lo que ha pedido su dimisión.

Peláez ha replicado que "escuchando al diputado del PP es cierto que dan ganas de irse a casa" y ha lamentado que "el principal partido de la oposición no tiene absolutamente nada que decir, ni una sola propuesta".

"Estamos ahora mismo negociando con la Tesorería General, con el Ayuntamiento de Oviedo, una propuesta para un desarrollo urbanístico", dijo el consejero que ha manifestado que lo que lamenta es no contar con una sóla propuesta del PP.

Además el consejero ha indicado que hay también unas reuniones técnicas con periodicidad mensual que están facilitando los trabajos para llegar a un acuerdo sobre el desarrollo urbanístico que va a ser el que va a permitir el recuperar esa parcela

El diputado del PP, José Agustín Cuervas Mons ha lamentado la "desidia y la dejadez del Gobierno de Barbón y la del propio consejero con esta cuestión" y el "insulto que supone el tratamiento de este tema a la ciudad de Oviedo y a los vecinos del Cristo Buenavista".

Se ha referido el diputado 'popular' a las diferentes iniciativas que su grupo ha llevado al Parlamento en relación con el proyecto del antiguo HUCA ante la "absoluta dejadez" mostrada por el Gobierno y ha pedido al consejero que le de un plazo aproximado de cuándo tendrán ese plan especial concluido, así como las previsiones de reuniones de la comisión creada.

Considera el diputado del PP que el consejero "no tiene usted vergüenza porque miente cada vez que habla" de este proyecto y les ha pedido que de una vez "dejen de tomar el pelo a los ciudadanos".