Peláez dice que la propuesta del PP para El Cristo no resuelve problemas y genera "incertidumbre"

Archivo - Antiguo HUCA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Justicia del Principado, Guillermo Peláez, ha asegurado este jueves que la propuesta del PP de ubicar la Ciudad de la Justicia en El Cristo, a corto plazo "no resuelve los problemas de espacio que tiene hoy la justicia en Oviedo" y supone "volver a poner el contador a cero".

Peláez ha defendido que, a medio plazo, esas necesidades ya están cubiertas con el plan del Gobierno regional en Llamaquique, por lo que ha afirmado que no entiende qué soluciones aporta la iniciativa popular. A su juicio, lo que genera es "mucha más incertidumbre" y dilata los plazos del proyecto del Ejecutivo.

El consejero ha recordado que el Gobierno ya tiene una hoja de ruta del Gobierno y además ya se ha iniciado la redacción del desarrollo urbanístico de El Cristo. Así, el Principado podrá impulsarlo de forma unilateral, ha explicado, tras alcanzar un acuerdo con la Seguridad Social para comprar su parte de los terrenos.

Peláez ha indicado además que, una vez que el desarrollo urbanístico tenga aprobación inicial, el Ayuntamiento de Oviedo se ha comprometido, como resultado de la comisión mixta, a conceder licencia provisional a la Universidad para iniciar cuanto antes la rehabilitación de la primera facultad, la de silicosis. Después se trasladaría allí la Facultad de Ciencias, cuyo edificio podría pasar a usos judiciales.

El consejero ha señalado que ubicar la Ciudad de la Justicia en El Cristo exigiría, en primer lugar, adquirir las parcelas, derribar la residencia existente, urbanizar los terrenos y, finalmente, redactar el proyecto y construir el complejo.

También ha preguntado qué ocurriría con las tres facultades de Llamaquique si el PP renunciara al campus de El Cristo, y si se pretende "estar diez años buscándoles un uso, dejando que se deterioren". Ha pedido a los populares que expliquen sus planes a la Universidad y a los vecinos del barrio.

Finalmente, ha reiterado que el Gobierno trabaja para ganar metros cuadrados de forma transitoria en Llamaquique, por lo que ha concluido que la propuesta del PP no aporta "ninguna solución para ahora y más incertidumbre a futuro".