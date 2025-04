Peláez sobre la petición de Tomé de una comisión de investigación de Cerredo: "No se si la pide con el PP y con Vox"

OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos Guillermo Peláez, ha sido preguntado este lunes tras la celebración del Consejo de Gobierno sobre la decisión de la diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Covadonga Tomé, de reclamar una comisión de investigación sobre el accidente mortal en la mina de Cerredo y ha indicado que "desconocía el anuncio de Tomé y si pediría la comisión con PP y Vox".

"Pues no conozco las declaraciones de Covadonga Tomé porque estábamos en Consejo de Gobierno. En cualquier caso, una comisión de investigación creo que la pueden solicitar, si en la memoria no me falla el reglamento de la Cámara, dos grupos parlamentarios o nueve diputados, con lo cual no sé si Covadonga Tomé la va a presentar con el PP y con Vox, no lo se", ha dicho Peláez.

El portavoz del Ejecutivo ha insistido en que, en cualquier caso, su Gobierno está absolutamente comprometido con el compromiso que adquirió con las familias y con todos los asturianos de que se "esclarezcan los hechos, que se conozca la verdad, que se haga justicia, que se depuren responsabilidades caiga quien caiga, y en ese sentido no han parado de trabajar desde el primer día".

En este sentido ha repasado las acciones llevadas a cabo indicando que la consejera convocó la comisión de seguridad minera. Asimismo, recordó que se van a personar en la causa penal que se sigue en el juzgado de Cangas de Cangas del Narcea sobre el y este mismo lunes él mismo, como consejero de Justicia, firmó las solicitudes al TSJ y al Consejo General del Poder Judicial de un refuerzo para el juzgado de Cangas del Narcea.

"También he dado la orden a la viceconsejera de Justicia, en este caso para un refuerzo de personal funcionario para el juzgado de Cangas del Narcea para agilizar al máximo todo este proceso penal, para conocer los hechos y esclarecer la actividad de la empresa cuanto antes", insistió el portavoz del Gobierno.

INSPECCIÓN SERVICIO DE MINAS

Guillermo Peláez también se ha referido a la petición de la Inspección General de los servicios en el Servicio de Minas, que además comienza este lunes. "Aquí quiero destacar el especial valor que tiene dentro de la Administración del Principado de Asturias la inspección general. Es un servicio que goza de un grandísimo prestigio, que actúa con absoluta independencia y que sus informes siempre tienen consecuencias en la autoorganización de la Administración. Y hay ejemplos muy recientes", dijo.

Y además, la consejera ya ha dicho que va a comparecer todas las veces que haga falta para dar todas las explicaciones que sean necesarias. Compareció el viernes pasado y comparecerá mañana en pleno. Y como digo, comparecerá las veces que haga falta porque el compromiso de este Gobierno es esclarecer los hechos.