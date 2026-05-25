Peláez (PSOE) dice que el dictamen sobre el accidente de Cerredo "no se corresponde con la realidad de los hechos"

Última Sesión De La Comisión De Investigación Del Accidente De Cerredo - JGPA

OVIEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, ha cuestionado la validez del dictamen de la comisión de investigación de la Junta General del Principado sobre el accidente de la mina Cerredo al afirmar que sus conclusiones "no se corresponden con la realidad de los hechos".

En Asturias gobiernan en coalición PSOE y Convocatoria-IU. Mientras todos los grupos con representación en la Cámara, incluida Convocatoria-IU, han respaldado el dictamen sobre el accidente, en el que fallecieron cinco mineros hace algo más de un año y otros cuatro resultaron heridos graves, el PSOE ha sido el único grupo que ha votado en contra del texto.

Peláez, que ha sido preguntado sobre este tema en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha dicho que en su respuesta él representa a la 'parte socialista' del Ejecutivo.

Según Peláez, los propios letrados de la Junta General del Principado de Asturias habrían hecho unas advertencias también sobre el contenido del dictamen, lo que refuerza las dudas sobre su solidez jurídica.

El portavoz ha hecho un llamamiento a "la responsabilidad del resto de fuerzas políticas para que tengan en cuenta esas recomendaciones" y ha advertido de que la Junta General del Principado de Asturias podría terminar siendo condenada.