Pelaéz sobre los trabajos de derribo del viejo HUCA: "Muy pronto tendremos noticias sobre el reinicio de los trabajos"

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha informado este martes de que el Principado se encuentra a la espera de los informes definitivos que determinarán si es viable continuar con las obras de derribo del viejo HUCA. "Ya hemos recibido los borradores y ya se está trabajando técnicamente, así que yo creo que muy pronto tendremos noticias sobre el reinicio de los trabajos", ha afirmado a preguntas de los periodistas.

El pasado mes de julio, el consejero anunciaba la paralización de los trabajos de derribo en el viejo HUCA, a la vez que informaba de la necesidad de encargar unos estudios para valorar la situación y que estarían hechos para el mes de septiembre. Peláez explicó que la paralización de las actuaciones se debió al retraso del traslado del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, así como al surgimiento de daños en el edificio de "Los Hongos", y que el Principado encargaría estudios técnicos para determinar la compatibilidad de las obras con ambos edificios.

En concreto, son tres los informes necesarios: uno externo sobre el estado de "Los Hongos", otro interno sobre la reprogramación de los trabajos debido a la presencia del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, y un tercero sobre el desamiantado.

Peláez precisó el pasado 19 de septiembre durante su comparecencia en una comisión parlamentaria a petición del PP, que los resultados preliminares del primer estudio ya estaban siendo evaluados.