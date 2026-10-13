Peleas, ruido y suciedad: Vox pide al Ayuntamiento de Oviedo mayor control policial en el barrio de La Lila

Archivo - Barrio de La Lila, en Oveido. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha criticado este martes la situación "inadmisible" que a su juicio están sufriendo los vecinos del barrio de La Lila, con "altercados, ruido y acumulación de suciedad".

En una nota de prensa, Peralta se ha hecho eco de las críticas de los vecinos, que "viven un auténtico calvario diario", con "peleas en la calle, ruido hasta altas horas de la madrugada y serios problemas de salubridad". "Se trata de una situación completamente insostenible para quienes residen en la zona", ha asegurado.

Ante este escenario, Vox ha pedido al Ayuntamiento que actúe "con mayor contundencia" para garantizar el orden público y proteger a los vecinos afectados. "No puede normalizarse que haya ciudadanos que vivan con miedo e inseguridad en sus propios hogares por falta de respuesta institucional", ha zanjado la portavoz.