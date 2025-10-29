'Los Peluqueros Antroxaos', Rey del Goxu y la Faba del Antroxu 2026

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colectivo denominado 'Los Peluqueros Antroxaos' ha resultado elegido como Rey del Goxu y la Faba del Antroxu d'Avilés 2026. Así lo ha acordado esta tarde la comisión encargada de valorar las candidaturas presentadas, dos en esta ocasión.

'Los Peluqueros Antroxaos' está integrado por Agustín Hernández, Víctor Iglesias, Ana María Viqueira, Sandra Verde, María Gardenia García.

Su propuesta se denomina 'Las Mil y un Antroxu, un viaje por el desierto'. Con ella quieren "invitar a recorrer un mundo mágico donde la fantasía oriental y la tradición se encuentran". Se trata de una temática que parte de un Avilés "lleno de dunas doradas iluminadas por un sol resplandeciente que brilla con la fuerza del carnaval", con personajes como "genios traviesos, sultanes risueños, ladrones ingeniosos y odaliscas bailarinas, todos ellos llenos de alegría y humor", según ha informado el ayuntamiento de Avilés.

El sistema de elección del Rey del Goxu y la Faba de este año ha sido una comisión de valoración la encargada de designar la propuesta ganadora. Dicha comisión ha estado presidida por la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, con un funcionario del servicio como secretario y cinco vocales: dos representantes de las peñas del Descenso elegidos por sorteo público y tres profesionales vinculados al Antroxu: la directora CP Palacio Valdés, el ganador de Chigres Antroxaos 2025 (Fogones de Dani) y el portavoz del Consejo de Reyes.

Como colectivo ganador, 'Los Peluqueros Antroxaos' recibirá una ayuda de 1.500 euros y asumirá la representación oficial del Antroxu 2026, con funciones como pronunciar el discurso de coronación, previsto para el viernes 13 de febrero, y participar en todos los actos del programa festivo.