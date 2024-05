Pepe Álvarez (UGT) advierte a Saint Gobain que "les tendrán enfrente con todos los instrumentos a su alcance"

OVIEDO/AVILÉS, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepé Álvarez ha estado este viernes acompañando a los trabajadores de la planta de Sekurit del Grupo Saint Gobain en Avilés, donde ha querido dejar claro a la empresa que "les va tener enfrente utilizando todos los instrumentos que tienen disponibles para evitar el cierre de la línea de producción".

"No hay que dar una batalla por perdida, pido a que toda Avilés y toda Asturias que se sumen a las manifestaciones que se van a convocar los próximos días, porque creo que esto lo podemos parar y lo vamos a parar", ha dicho Pepe Álvarez.

Ha lamentado Álvarez que la multinacional "tiene la decisión de cerrar la línea de Avilés desde hace mucho tiempo" y este paso es "un episodio más en un camino que Saint Gobain ha decidido que quiere producir en otros países y en otras condiciones y que no tiene ningún respeto ni compromiso ni por Europa, ni por Avilés, ni por los trabajadores".

A su juicio una prueba de ello es que la empresa haya dicho que no al Plan de viabilidad que se le plantea por parte del Comité sin ni siquiera haberlo leído. Todo ello porque los sindicatos están convencidos de que la compañía tiene una decisión previa tomada, porque las multinacionales funcionan así.

"Esta es una historia que se repite y que si no hacemos nada se repetirá. Por tanto, toda Asturias tiene que pensar que hoy son ellos pero mañana puede ser cualquier otra empresa. Tenemos una legislación, yo lo dije hace dos años cuando estuve aquí, que permite a las empresas abusar", ha insistido el representante sindical, que ha añadido que si esto que está haciendo en Avilés lo intentase hacer en Francia "no podría".

VISITA DE LA MINISTRA

Preguntado por la posibilidad de que la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, visite a los trabajadores, Pepe Álvarez ha indicado que "desconoce si tiene previsto hacerlo", pero ha manifestado que "le parece valiente y aplaude que la ministra de Trabajo se implique en los conflictos de defensa de los derechos de los trabajadores".

"Los gobiernos no son neutros porque los que votamos no somos neutros y ella tiene un compromiso con los trabajadores que yo me gusta muchísimo que lo haga. Si viene aquí pues la recibiremos con toda seguridad, la recibirán con mucho gusto los trabajadores y las trabajadoras de Saint Gobain", ha dicho.

MANIFESTACIÓN DÍA 16

Por su parte la presidenta del Comité de empresa, Verónica Otero, ha hecho un llamamiento a toda la sociedad avilesina y de Asturias en general para que participen en la movilización que se celebrará el próximo día 16, a partir de las 18.00 horas.

"La sociedad tiene que entender que el caso de Cristalería Saint Gobain es uno más de los muchos cierres. Primero fueron otras como Alcoa pero todos leemos las noticias y vemos lo que hay", ha indicado la presidenta del Comité de empresa.