Archivo - Terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha alertado este miércoles de que el PP está poniendo "en riesgo" el futuro de la Fábrica de Armas de La Vega al utilizarla como "moneda de cambio" con el Ministerio de Defensa para la construcción de viviendas.

En una nota de prensa, Peralta ha reprochado al alcalde, Alfredo Canteli, que pretenda "resolver a última hora su incompetencia negociando un trueque con Defensa". "La Vega no es un tablero de Monopoly y el futuro de Oviedo no puede depender de sus improvisaciones", ha dicho.

A su juicio, que el Ayuntamiento plantee a Defensa sacar edificabilidad de viviendas del entorno de La Vega a otros puntos de la ciudad, "es la demostración más evidente del fracaso de la gestión del Partido Popular". "Canteli lleva años vendiendo proyectos, anunciando una cesión inminente y prometiendo un futuro extraordinario para La Vega. ¿Y qué tenemos hoy? Un convenio que acumula retrasos, una Comisión Permanente que lleva un año sin reunirse, actuaciones arqueológicas pendientes y una candidatura cultural que depende de unas naves que, ni siquiera, están a disposición del Ayuntamiento", ha aseverado.

Desde Vox han recordado que, tras años de tramitación, los avances materializados son "prácticamente nulos". La valoración arqueológica realizada mediante georradar ha sido considerada de alcance limitado por Patrimonio, el proyecto arqueológico continúa pendiente de aprobación y habiendo pasado la mitad del tiempo fijado en el convenio, aún no existe fecha para el desarrollo del ámbito integral que se prometió a los ovetenses.

"Han tenido años para hacer los deberes y no los han hecho. Ahora, cuando se acerca la fecha decisiva para la Capitalidad Cultural, pretenden presentar como una solución brillante lo que no es más que una maniobra desesperada para tapar su propia incapacidad de gestión", ha lamentado la portavoz.

Para Vox, uno de los aspectos "más graves" de esta situación es que el equipo de gobierno haya convertido La Vega en una "pieza fundamental" de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, sin garantizar previamente la disponibilidad efectiva de los espacios necesarios. Peralta recuerda que el propio jurado advirtió de la necesidad de disponer de una alternativa y que, ante esa cuestión, el director general de la candidatura llegó a afirmar que "el plan B de La Vega era La Vega".

La portavoz considera especialmente grave que, a escasos días del 3 de diciembre, el Ayuntamiento continúe supeditando una parte esencial de su propuesta cultural a una negociación con el Gobierno central "cuyo resultado no está garantizado".

"¿Qué credibilidad puede tener una candidatura que compromete espacios que no controla, plantea actuaciones que no puede ejecutar y deposita todas sus esperanzas en que un Ministerio resuelva en unos días lo que no se ha solucionado durante años?", se ha preguntado Peralta. "El problema no es que Oviedo carezca de potencial para convertirse en Capital Europea de la Cultura. El problema es que Canteli ha confundido una candidatura de ciudad con una campaña de propaganda de su gobierno. Y cuando se sustituye la planificación por los titulares, tarde o temprano llega la realidad", ha aseverado.