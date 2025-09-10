Peralta (Vox) critica la "ineficiencia" del PP para ejecutar a tiempo el plan para el Bosque del Fulminato

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha criticado este miércoles la "ineficiencia" del PP para ejecutar "a tiempo" parte de los 2,1 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística en el Bosque del Fulminato.

En una nota de prensa, Peralta ha asegurado que el equipo de gobierno "es un nefasto gestor de los fondos públicos que "ni planifica, ni ejecuta, sólo promete e incumple, poniendo en riesgo el dinero de todos los ovetenses y demostrando una absoluta falta de respeto a nuestro Patrimonio Histórico".

Se refiere la portavoz de Vox a la licitación de las actuaciones en el bosque, que quedó desierta, y debería estar finalizada a 31 de marzo.

"Vox lleva advirtiendo más de un año la falta de planificación, de estrategia y de ambición de este equipo de gobierno", ha dicho la edil, quien se pregunta "cómo es posible presentar un Plan de actuación que saben que no son capaces de cumplir y que además llevan meses anunciado a bombo y platillo creando unas expectativas falsas a la ciudadanía".