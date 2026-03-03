Peris-Mencheta, Ana Torrent, Ernesto Alterio, Juan Echanove y Joaquín Climent regresan a la ciudad

Obra teatral - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

El Centro Niemeyer y el Teatro Palacio Valdés han presentado su programación teatral para el segundo trimestre en el ciclo Teatro 2026 de escenAvilés, con seis montajes que reúnen grandes nombres de la escena nacional e internacional (Sergio Peris-Mencheta, Ana Torrent, Ernesto Alterio, Juan Echanove y Joaquín Climent) y textos del repertorio contemporáneo (Harold Pinter, Nick Payne y Rainer Werner Fassbinder).

Con esta programación, el Centro Niemeyer y el Teatro Palacio Valdés buscan reafirmar su apuesta por una escena diversa y de calidad, capaz de transitar del clasicismo al teatro más contemporáneo, del drama psicológico a la reflexión política, y de la memoria histórica a las teorías del multiverso.

Destaca el estreno absoluto de 'Cucaracha', en el Auditorio del Centro Niemeyer, bajo la dirección de un viejo conocido del centro cultural avilesino, Julián Fuentes Reta. Además, en mayo llega al Auditorio del Centro Niemeyer, 'Constelaciones', del dramaturgo Nick Payne, en versión y dirección de Sergio Peris-Mencheta, una obra que precisamente ya se representó en el Off Niemeyer, dirigida en abril de 2015 por Fernando Soto, con Inma Cuevas y Fran Calvo en el reparto.

Además del ciclo Teatro 2026, los otros tres ciclos que conforman la programación de escenAvilés mantienen la misma tónica en cada uno de ellos: Off Niemeyer y Hecho en Asturias en el apartado dramático y Música en escena, que incluye la actuación de la 'Romance sonámbulo', de la compañía Antonio Najarro, junto a dos conciertos de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

La programación completa ha sido presentada esta mañana en la Sala Cine Fran Gayo por la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y el director general del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros.