Las pernoctaciones hoteleras en Asturias se elevan un 0,1% en marzo

Archivo - Hotel Artiem Asturias, en Villaviciosa. - ARTIEM ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Asturias en marzo aumentaron un 0,1% en comparación con el mismo mes del año anterior ,tras salir de tasas negativas y sumar un total de 207.802 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del quinto mejor dato de pernoctaciones en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 2,27% más de turistas en marzo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 113.361 viajeros. Por nacionalidad, 98.668 eran residentes en España, el 87,04%, mientras que 14.694 (12,96%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 3% y los extranjeros se redujeron un 2,2%.

Del total de pernoctaciones en Asturias, 174.228 las realizaron residentes en España (un 83,84%), mientras que 33.574 (16,16%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 66,22 euros, lo que representa una subida del 1,7% interanual. En general, los precios subieron un 1,31% respecto al año anterior en Asturias.

En total, en Asturias se alcanzó en marzo una ocupación del 33,86% y el sector hotelero empleó a 2.343 personas (un descenso del 0,5% interanual).

PERNOCTACIONES EN EL RESTO DE ESPAÑA

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,93%, seguida de Madrid (58,77%) y Comunitat Valenciana (54,3%), mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, (30,36%), Galicia (30,81%) y Castilla - La Mancha (32,22%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (26,65%) en marzo junto a Andalucía (17,1%) y Cataluña (14,86%).