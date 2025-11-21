Las pernoctaciones hoteleras en Asturias se reducen un 6,5% en octubre

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Asturias en octubre empeoran y descienden un 6,5% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 311.576 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del quinto mejor dato de pernoctaciones en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 2,38% menos de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 169.551 viajeros. Por nacionalidad, 133.063 eran residentes en España, el 78,48%, mientras que 36.488 (21,52%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 3,4% y los extranjeros aumentaron un 1,5%.

Del total de pernoctaciones en Asturias, 246.424 las realizaron residentes en España (un 79,09%), mientras que 65.153 (20,91%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 73,35 euros, lo que representa una subida del 6,6% interanual. En general, los precios subieron un 6,08% respecto al año anterior en Asturias.

En total, en Asturias se alcanzó en octubre una ocupación del 44,46% y el sector hotelero empleó a 2.902 personas (un incremento del 0,2% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 76,2%, seguida de Madrid (66,62%) y Baleares (66,51%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (41,15%), Extremadura (43,11%) y Asturias (44,46%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,32%) en octubre junto a Canarias (18,66%) y Cataluña (15,8%).