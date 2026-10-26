Una persona fallecida y dos heridos en los 33 accidentes registrados el fin de semana

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OVIEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras dos han terminado con lesiones el último fin de semana, de viernes a domingo, en las carreteras asturianas, según datos de la Guardia Civil consultados por Europa Press.

En la jornada del viernes 23 de octubre se registraron un total de 16 accidentes, incluido el siniestro con la persona fallecida. Al día siguiente, sábado día 24 de octubre, fueron 12 los accidentes, con un herido leve y otro pendiente de valoración.

Por último, este domingo 25 de octubre, se han contabilizado un total de cinco accidentes en un día en el que no hubo daños personales.