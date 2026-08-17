Una persona herida tras ser atropellada por un tren en la estación de Llamaquique, en Oviedo

Policía y ambulancia en las inmediaciones de la estación de Llamaquique. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida esta tarde al ser arrollada por el tren en un punto de paso no autorizado en la estación de Llamaquique, en Oviedo, según han confirmado fuentes de Adif a Europa Press.

El suceso tuvo lugar a las 15.05 horas, según las mismas fuentes, lo que obligó a suspender la circulación ferroviarioa de manera total. Poco después se habilitó ya una vía.

A consecuencia del suceso se están registrando retrasos en las líneas C1, C2 y C3 del núcleo de cercanías de Asturias.