Petit Pop publica 'Pop Piquiñín', un cancionero en asturiano para toda la familia

Este miércoles llega a las librerías POP PIQUIÑÍN; libro-disco que recoge las mejores canciones de Petit Pop en asturiano - LA FABRIQUINA

OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banda asturiana Petit Pop presenta 'Pop Piquiñín. Una escoyeta de les canciones n'asturianu de Petit Pop', un libro-disco que recopila sus canciones más populares y últimos singles traducidos por primera vez al asturiano. La obra, editada por La Fabriquina e ilustrada por Pedro Balmaseda, incluye un CD y textos con anécdotas y curiosidades sobre cada tema.

Pop Piquiñín, alter ego de Petit Pop, lleva quince años traduciendo al asturiano la discografía de la banda, narrando con ternura y humor la infancia y los momentos que se viven en las casas con la llegada de un nuevo miembro a la familia. El nuevo libro-disco recoge una selección de diez canciones acompañadas de las ilustraciones de Balmaseda, diseñador habitual del grupo.

Con esta publicación, La Fabriquina amplía su colección de música infantil en asturiano, que ya incluye títulos como Kikirikikí y Canciones pa la Xentiquina. Se trata de una edición cuidada, con tapa dura, pensada para que niños y adultos disfruten de la música y la lengua asturiana al mismo tiempo.