Piden 15 años de internamiento psiquiátrico por el crimen de la calle Luanco en Gijón

Archivo - Juzgados de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón solicita el internamiento en un centro psiquiátrico durante un máximo de 15 años del acusado del homicidio de un hombre en una vivienda en la calle Luanco de Gijón en septiembre de 2024. El Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 1, de Gijón, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las ocho y media de la tarde del 25 de septiembre de 2024, el acusado (1973) acudió a una vivienda de la calle Luanco de Gijón, donde vivía en régimen de alquiler L. M. L. P (1968), con el que había mantenido una relación de amistad.

Tras una discusión previa entre ambos en el portal del inmueble, el acusado accedió a la habitación de la víctima llevando consigo un cuchillo terminado en punta o un instrumento cortante similar y, sobre las dos de la mañana ya del día 26, le asestó seis puñaladas en distintas partes del cuerpo, que le provocaron la muerte.

El acusado padecía un trastorno psicótico sin especificación, descompensado, y un síndrome de dependencia a múltiples drogas, que le anulaban sus facultades intelectivas y volitivas, lo que le impedía comprender la ilicitud de sus acciones en el momento de los hechos. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio del artículo 138.1 del Código Penal. Concurre en el acusado la eximente de enajenación mental.

Y solicita la libre absolución del acusado y que se le imponga la medida de internamiento en un centro psiquiátrico adecuado al tipo de patología que padece durante un tiempo máximo de 15 años. Abono de las costas procesales. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a cada uno de los tres hijos del acusado con 60.000euros, más los intereses legales correspondientes.