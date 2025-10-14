Piden un año de cárcel para un acusado de publicar una foto íntima de una mujer sin consentimiento

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha pedido un año de prisión para un acusado de publicar en una red social una fotografía de una mujer desnuda con la que había mantenido relaciones sexuales días antes.

El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el órgano jurisdiccional correspondiente, según ha informado en nota de prensa.

La Fiscalía sostiene que, entre las 12.00 y las 12.30 horas del 30 de agosto de 2023, el acusado, vecino de Oviedo, publicó en una red social una fotografía de una mujer desnuda, persona con la que había mantenido relaciones sexuales consentidas dos días antes.

La imagen se la había enviado la mujer, sin darle en ningún momento consentimiento para difundirla. El acusado mantuvo publicada la foto unos 4 o 5 días, a pesar de los múltiples requerimientos de la interesada para que la eliminara.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y, además de la pena de prisión, pide orden de alejamiento hacia la mujer durante dos años.