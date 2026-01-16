Piden 1 año de prisión para un joven por atentar contra la dignidad de una persona con discapacidad en Gijón

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de un acusado de atentar contra la dignidad de una persona en silla de ruedas a la que gritó de forma despectiva por su discapacidad. La Fiscalía ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el órgano judicial correspondiente.

El Ministerio Fiscal sostiene que, el pasado 11 de junio de 2025, sobre las 13.15 horas, el acusado, nacido en 2004, viajaba como copiloto en un Mercedes, que se detuvo en un semáforo en la calle Pedro Duro de Gijón, en el cruce con la Plaza Estación de Langreo, ya que estaba en rojo. Mientras el conductor del coche y el acusado esperaban a que el dispositivo se pusiera en verde, este último se percató de la presencia en la calle del denunciante, que iba en una silla de ruedas al tener una discapacidad por la que la necesita para sus desplazamientos.

Entonces, el acusado, en actitud claramente despectiva y con menosprecio hacia la discapacidad del denunciante, el acusado, con la ventanilla bajada y delante de otras personas que se encontraban en el mismo lugar esperando para cruzar, gritó: "¡Eh, levántate y anda!". Esta expresión, por su literalidad, lugar y presencia de terceros, provocó en el denunciante una crisis de ansiedad por la que precisó asistencia médica ese mismo día en un centro de salud de Gijón.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la dignidad de las personas del artículo 510.2a), primer inciso, y 5 del Código Penal, en concurso de normas con un delito contra la integridad moral del 173.1 y en concurso ideal con un delito leve de lesiones psíquicas del artículo 147.2.

Y solicita que se condene al acusado, por el delito contra la dignidad, a 1 año de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, multa de 9 meses con una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, durante 5 años; y por el delito leve de lesiones psíquicas, a 2 meses de multa con una cuota diaria de 8 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al denunciante con 200 euros por las lesiones y con 1.000 euros por el daño moral, y al Sespa, con 80 euros en concepto de gastos médicos, todo ello más los intereses legales correspondientes.