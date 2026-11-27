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OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 3 años de prisión para un constructor, acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro de lesiones por imprudencia grave, por la muerte de un hombre al que cayó encima una torreta de iluminación en el campo de fútbol de El Sotón, en Pola de Lena, en 2022. Otro hombre resultó herido en el siniestro.

La estructura fue derribada por una valla publicitaria que se vino abajo a causa de una fuerte ráfaga de viento durante un partido de tercera división. La vista oral comenzará este lunes 30 de noviembre, a las 9.30 horas, en la sección penal del Tribunal de Instancia de Oviedo. Salvo cambios en el calendario, continuará los días 2 y 4 de diciembre.

LOS HECHOS

Según el escrito del Ministerio Fiscal, en 2013 la Sociedad Deportiva Lenense solicitó al Ayuntamiento de Lena licencia para colocar un monoposte publicitario en el campo. El Consistorio se la concedió en septiembre de ese año al acusado, propietario de una empresa de construcción, con un plazo de ejecución de un año.

En 2016, el acusado "por su cuenta y riesgo" ejecutó, sin proyecto, licencia ni aprobación municipal, un biposte con dos postes y una banderola de 12x4 metros, según la Fiscalía. Añade que no comunicó al Ayuntamiento ni el inicio ni el final de las obras.

El Ministerio Público sostiene que los anclajes estaban mal dimensionados: unos tornillos eran de métrica 20 y otros de 30, con ocho pernos en total. Otro poste del mismo campo, señala, tenía 24 pernos con 48 tuercas. También afirma que el acusado no efectuó revisiones de mantenimiento.

En 2021, un técnico que revisaba la instalación eléctrica advirtió al acusado de que la estructura podía caer en cualquier momento. Operarios de la empresa de montaje soldaron arandelas a medida por orden suya, pero no pudieron sustituir varios pernos rotos y le comunicaron el riesgo de caída. Según la Fiscalía, el acusado "nada hizo".

El 13 de febrero de 2022, hacia las 13.35 horas, con rachas de viento de 57 km/h, el biposte cedió al romperse los pernos. Al caer, impactó contra la torre de iluminación, que no estaba preparada para soportar ese peso, y el conjunto se desplomó sobre dos espectadores. Uno de ellos, nacido en 1956, falleció y el otro, nacido en 1948, resultó herido.

El Ministerio Fiscal atribuye la caída a un diseño inadecuado de los pernos y a la falta de mantenimiento. Indica que en cuatro puntos de la placa izquierda había una oxidación de entre seis meses y varios años, por lo que la estructura llevaba tiempo sin sustentación en esos puntos.

PENAS Y RESPONSABILIDAD CIVIL

Además de la prisión, la Fiscalía pide inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y de 4 años para cualquier profesión, oficio o cargo relacionado con la construcción, como ejecutor material o como empresario. También reclama el pago de las costas.

Como responsabilidad civil, solicita que el acusado indemnice: A las dos hermanas del fallecido, con 15.000 y 30.000 euros respectivamente, más 400 euros a cada una por lucro cesante, los gastos de entierro y funeral y la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia. Al herido, con 7.398 euros. Al Ayuntamiento de Lena, con el importe que se acredite por la torre de iluminación, de su propiedad y al Club Deportivo Lenense, por los desperfectos en las instalaciones.