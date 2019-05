Piden ocho meses de cárcel a un hombre por perjudicar a una mujer al ofrecer con su nombre sexo en un anuncio

Publicado 10/05/2019 14:39:03 CET

GIJÓN, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita una pena de ocho meses de prisión para un hombre al que acusa de publicar un anuncio en una página web haciéndose pasar por una mujer que ofrecía sexo gratis y de la que dio su nombre y teléfono. La vista oral está señalada para este lunes, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón, a las 9.20 horas.

De acuerdo al relato del Ministerio público remitido por Fiscalía,

el acusado, con el propósito de humillar menoscabando la dignidad de la mujer, a quien no conocía personalmente, publicó en la página web www.pasion.com -sección contactos mujeres en Asturias-, un anuncio titulado 'Zorrita gratis para todos'.

El anuncio incluía el texto: "Soy (nombre), una zorrita muy caxonda, me gusta que me follen duro y noo cobro, si eres gordito y feo me pone más aún, llámame ya o háblame al wasap, estoy muy caliente!!" seguido del teléfono de la mujer y con la foto de una joven practicando una felación, foto que no se correspondía con la denunciante.

El anuncio fue enviado por el acusado desde su ordenador en Gijón y publicado el día 24 de agosto de 2018. Tras su publicación, la mujer comenzó a recibir llamadas de hombres desconocidos que solicitaban sus servicios sexuales, creando con ello un estado de gran afectación en la misma.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la integridad moral, del artículo 173.1 del Código Penal, y solicita que se condene al acusado, además de a la pena de cárcel, al abono de costas procesales y pago de una indemnización a la víctima de 3.000 euros por el daño moral ocasionado, más los intereses legales correspondientes.