Pilotos del Dakar, de rally y jugadoras de roller derby se darán cita este jueves en el Colegio Xentiquina (Siero)

Coche del piloto asturiano de rally Alberto Ordóñez en una competición. - ALBERTYO ORDÓÑEZ

OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los pilotos asturianos de rally y Dakar, Alberto Ordóñez y Jaime Martínez, respectivamente; y tres de las componentes del equipo Roller Derby La Güestia visitarán mañana jueves, entre las 09.30 y las 13.00 horas, el Colegio Xentiquina Lieres-Solvay, en Siero.

Durante la jornada, el alumnado del centro podrá entrevistar a todos los deportistas, quienes compartirán sus experiencias con los estudiantes. Asimismo, podrán visitar los vehículos de competición, concretamente el camión del Dakar y el coche de rally, que estarán estacionados en las instalaciones del colegio para el libre acceso tanto de los alumnos como de sus familias.

Por otro lado, las jugadoras del Roller Derby La Güestia harán que los asistentes puedan disfrutar de un entrenamiento de este deporte de equipo y contacto, que se juega sobre unos patines de cuatro ruedas.

La cita deportiva en el colegio sierense se ha estructurado bajo la premisa de difundir los valores del respeto y el cuidado mutuo entre todos los participantes como ejes principales de la actividad.