Pire niega discrepancias en el PP asturiano y afirma que existe buena relación con Queipo

OVIEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de comunicación del PP de Asturias, Pablo Álvarez-Pire, ha negado este jueves que existan discrepancias internas y ha afirmado que existe buena relación con el secretario de organización, Álvaro Queipo, tras que se diera a conocer que había mantenido una reunión con el ex secretario general del PP y fundador de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos. Una reunión que no ha querido valorar Pire al situarla dentro del "ámbito privado".

Del mismo modo, tras que el vicesecretario general de Organización Territorial del PP nacional, Miguel Tellado, reconociera que desde Génova aún no habían decidido quién va a liderar la próxima etapa del PP asturiano, Pire ha afirmado que no hecha en falta un mayor apoyo de la dirección nacional hacia Teresa Mallada ya que es la actual presidenta y portavoz parlamentaria y "no hay mayor apoyo que ser la máxima representante del partido en Asturias".

Además, ha considerado que Mallada "está haciendo el trabajo de fortalecimiento y alternativa clara" al gobierno de Barbón. Así, preguntado por si apoyaba que Teresa Mallada revalidará como candidata del PP en Asturias, sin querer nombrarla en hasta dos ocasiones, Pire ha afirmado que cree que son claras sus "preferencias" al ser vicesecretario bajo su presidencia.

En una rueda de prensa celebrada en Oviedo, el vicesecretario de comunicación ha negado que exista "barullo en el PP" de Asturias y ha señalado que el partido está "unido e ilusionado". Del mismo modo, ha negado que desde la dirección del PP regional se hayan sentido traicionados por su secretario general y ha indicado que existe buena relación con Álvaro Queipo, que no participó en una reunión celebrada este miércoles por el PP para elaborar su programa electoral. Sin embargo, Pire ha quitado peso al asunto y ha querido dejar claro que "en las reuniones está quien tiene que estar" con "la mayor de las normalidades".

Sobre la fecha del pendiente congreso regional que establezca el liderazgo del PP asturiano, Pire ha insistido en que los congresos vienen marcados por la dirección nacional y que será después del verano, según lo anunciado por Génova, cuando se fije la fecha.

Así, ante las numerosas preguntas de los periodistas sobre la situación interna del partido, Pire ha insistido en que internamente estaban centrados en ser "la alternativa al gobierno del PSOE" y que los asturianos no iban a permitir "que dedicáramos más tiempo a los políticos que a las políticas". Una situación para la que, ha ironizado, ya está el presidente Adrián Barbón "más centrado en ser comentarista político de la vida interna de otros partidos que en dar soluciones".