La 'Pitufa karateka' ya da la bienvenida a Pola de Siero desde la Autovía Minera

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, han acudido este miércoles a la instalación de la nueva figura de 'Pitufa Karateca' que da la bienvenida a los visitantes en los accesos a Pola de Siero desde la Autovía Minera. La figura, de 4,5 metros, sostiene un cartel imitando madera con el texto 'Bienvenidos a La Pola', de características similares al Pitufo Gruñón instalado en Lugones.

La instalación forma parte del convenio suscrito en marzo de 2023 entre el Ayuntamiento de Siero y Los Pitufos, cuyo objetivo es desarrollar acciones de sensibilización y concienciación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La colaboración se formalizó con la firma del acuerdo entre Ángel García y Véronique Culliford, presidenta fundadora de Los Pitufos e hija de Peyo, para llevar reproducciones de personajes como Gruñón y Pitufina a distintos puntos del municipio con mensajes vinculados a la sostenibilidad.

En febrero de 2024 se instaló en las obras del carril bici de la avenida de Oviedo, en Lugones, la figura de Gruñón, de similares dimensiones a la de La Pola, que da la bienvenida a la localidad.

El alcalde apuntó que la figura "da un toque infantil, alegre y divertido a la entrada de La Pola. Antes era una carretera antigua en mal estado, y ahora se ha convertido en una vía urbana moderna, con zonas abiertas, peatonales, nuevas luminarias LED y carril bici", ha dicho.

A su juicio, "la figura de la Pitufina alegra la vista a la mayoría de la gente". "Ese es el objetivo: ofrecer un recibimiento alegre a quienes entran a La Pola por este acceso desde la Autovía Minera. El objetivo es sumar y mejorar una zona que estaba en muy mal estado, convirtiéndola en un espacio agradable que saque una sonrisa a la gente", ha dicho.