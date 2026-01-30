El plan de trasladado de servicios de ArcelorMittal a India se triplica y afectaría a 450 puestos en Asturias

Archivo - Planta de Veriña de ArcelorMittal, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha criticado este viernes el plan de traslado de servicios de ArcelorMittal a la India, que ha triplicado, según el sindicato, la propuesta inicial, lo que afectaría a casi 5.600 puestos de trabajo repartidos en 20 países, 450 de ellos en Asturias.

El nuevo plan, según un comunicado del Comité de Empresa Europeo de la citada compañía, lo anunció la multinacional este pasado jueves durante el Consejo de Empresa Europeo extraordinario. En la reunión, la siderúrgica dio a conocer el inicio de una nueva fase de análisis con el objetivo de deslocalizar masivamente las funciones de apoyo en todas las entidades europeas del grupo.

Para las organizaciones sindicales, esto constituye "un nuevo ataque frontal contra los trabajadores europeos, sin balance, sin evaluación y sin consideración por las consecuencias humanas, sociales e industriales".

A mayores, han recordado que no solo se trata de pérdida de empleos en ArcelorMittal, sino que habría una repercusión en muchos puestos de trabajo indirectos, en particular en la subcontratación, "muy movilizada en las funciones de apoyo", han explicado.

En cuanto al personal al que afectaría este plan de deslocalización, está el informático (mantenimiento de sistemas, ciberseguridad, soporte de aplicaciones, infraestructuras) y proveedores de ingeniería, servicios, logística, consultoría y mantenimiento.

"Deslocalizar masivamente las funciones de soporte supone desconectar las decisiones y las competencias de la realidad sobre el terreno", han indicado. Además, han advertido de que es "una contradicción flagrante con el apoyo europeo".

Sobre esto último, han recalcado que ArcelorMittal se beneficia de ayudas públicas europeas y nacionales, así como de las medidas europeas de protección del mercado del acero. También forma parte de un sector que la UE considera estratégico para la soberanía industrial y la transición energética.

Por todo ello, exigen el cese inmediato de cualquier nueva deslocalización hasta que los planes en curso hayan concluido y se hayan evaluado. A esto han sumado que se tenga una consideración real del impacto sobre la subcontratación y el empleo indirecto.