Planta de asfalto en Oviedo: IU presiona para que Urbanismo reciba a los vecinos de Priorio y Las Caldas

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez ha instado este jueves al concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta (PP) a recibir a los vecinos de Priorio y del valle de Las Caldas para aclarar en qué situación se encuentra la tramitación para la instalación de una planta de asfalto y hormigón en la zona.

En unas declaraciones a los medios, Suárez ha anunciado que su grupo ha presentado una iniciativa para forzar al responsable de Urbanismo a mantener este encuentro. El edil de IU ha lamentado que el Ejecutivo local siga sin recibirlos después de que los vecinos hayan acudido varias veces al pleno municipal y hayan protagonizado varias manifestaciones en contra de la instalación de esta infraestructura.

Para Suárez, "no es aceptable" que los intereses empresariales primen sobre el bienestar de los vecinos y del medioambiente, en lo que ha calificado como una "genuflexión ante los intereses empresariales". Por ello, ha pedido a Cuesta que reciba "de forma inmediata" a los vecinos en un horario en el que los afectados puedan acudir al ayuntamiento. A su juicio, el Ayuntamiento "no puede cerrar a las tres" para los vecinos mientras "no está cerrado ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche a los empresarios".

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL

En el valle de Las Caldas, donde está planteada esta fábrica, existe actualmente "toda una serie de ofertas que están ligadas a la calidad ambiental", algo que haría "inaceptable" para IU que se instale una infraestructura de estas características.

"El valle de Las Caldas es una marca de calidad natural de Oviedo y se está planteando poner una fábrica de asfalto y hormigón con todo lo que eso genera de contaminación y de daño para las personas, para la salud y para la marca económica de Oviedo", ha enfatizado Suárez.

Actualmente, la planta de asfalto proyectada está sumida en una situación "muy compleja" administrativamente, y por ello desde IU han reclamado una reunión con los vecinos para que puedan exponer su postura y que el Ayuntamiento, "la autoridad pública ambiental", informe de cómo se encuentra el proyecto.