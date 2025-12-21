La planta de Cirugía General del Hospital San Agustín incorpora una habitación para pacientes con obesidad mórbida

Nueva habitación para pacientes con obesidad mórbida - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La planta de Cirugía General del Hospital San Agustín ha incorporado nuevos recursos para mejorar la atención durante los ingresos, concretamente una habitación adaptada para pacientes con obesidad mórbida, un baño para personas ostomizadas y una sala de curas complejas.

Esta iniciativa permite consolidar un modelo de cuidados seguro, eficiente, centrado en las personas y basado en las buenas prácticas. La obra, que ha supuesto una inversión de 56.542 euros, se enmarca en la línea estratégica de adecuación de espacios del plan de humanización.

La habitación diseñada para pacientes obesos es mayor que el resto y cuenta con mobiliario adaptado, con el fin de mejorar el bienestar de estas personas y favorecer el trabajo de los profesionales sanitarios.

El baño para ostomizados favorece el manejo de la ostomía en un entorno más íntimo, al tiempo que reduce la sensación de dependencia y estigmatización. Con este recurso, se refuerza la autonomía, al tiempo que se reduce el riesgo de derrames, caídas y contaminación ambiental. El de la planta de Cirugía Generala es el tercer aseo para personas ostomizadas que se instala en el hospital desde 2024.

Por último, se ha habilitado una sala para realizar curas complejas en un entorno controlado y limpio. De esta manera, se minimiza el peligro de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Estos nuevos espacios también favorecen la preparación para el autocuidado domiciliario y la continuidad asistencial, según ha informado el Gobierno asturiano este domingo a través de una nota de prensa.