La plataforma Asturies con Palestina protagoniza una protesta contra Israel en Oviedo

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de cien personas han participado este sábado en la Plaza de la Catedral de Oviedo en una concentración convocada por la plataforma Asturies con Palestina.

Han protestado contra el Estado de Israel y han rechazado el "genocidio" que se está cometiendo en Gaza, que afecta a palestinos. Sobre todo mujeres y niños, han insistido.

El portavoz de la plataforma, Ángel San Miguel, ha afirmado que si de verdad se está atacando a mujeres y a niños es con el objetivo de "dejar al pueblo palestino sin sucesión".

San Miguel ha revelado que la plataforma pretendía realizar un acto de lectura de los nombres de 18.000 niños palestinos asesinados, pero que la iniciativa habría sido obstaculizada por el Ayuntamiento de Oviedo. "El consistorio ha puesto inconvenientes para realizar el acto en la Plaza del Ayuntamiento y en otros espacios", ha manifestado.

El activista ha cuestionado la postura del gobierno municipal, preguntándose "con quién están: ¿con las víctimas y el futuro del pueblo palestino o con los genocidas?".

La iniciativa busca visibilizar la situación en Gaza y "crear conciencia social" sobre lo que consideran un genocidio. San Miguel ha insistido en que su objetivo es denunciar la violencia contra los sectores más vulnerables de la población palestina, especialmente niños y mujeres, a quienes describe como "las que traen la vida". La plataforma planea continuar su campaña de visibilización en diferentes ayuntamientos, a pesar de los "obstáculos" que habrían encontrado en Oviedo.