La Plataforma en Defensa de la Concertada advierte del malestar de las familias ante la ausencia de fondos COVID

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Concertada ha advertido este martes de que muchas familias han anunciado que sus hijos no volverán a las aulas en septiembre si no se cumplen las medidas de seguridad frente al COVID-19 en los centros de la educación concertada, en el caso de que el Gobierno del Principado no destine fondos económicos para realizar desdoblamiento de las clases y por lo tanto contratación de personal docente.

"No dotar a los centros concertados de ayudas destinadas a prevenir y evitar contagios y que a su vez garanticen el derecho a la educación supone no solamente una vulneración de la ley de educación sino que pone en cuestión otros derechos constitucionales como el de protección a la salud (art. 43.1) o el de igualdad de todos los españoles ante la ley y la no discriminación (art.14)", explica la plataforma en un comunicado leído este martes en una rueda de prensa en el Colegio Marista ' Auseva' de Oviedo por parte de la responsable de Concapa Asturias, Desireé Fernández Peláez.

La conferedación de padres Concapa, los sindicatos Otecas, USO, FSIE y las patronales Escuelas Católicas y CECE han respondido así a la intención del ejecutivo asturiano de destinar exclusivamente ayudas a la enseñanza pública para poder hacer frente a las medidas para hacer frente a las consecuencias del Coronavirus.

La plataforma exige al Gobierno de Asturias que adopte medidas de forma urgente para poder planificar el curso 2020-2021. "Todos los docentes tienen derecho a irse de vacaciones y algunos, siguen trabajando hoy, a 21 de julio, y todavía no saben cómo va a comenzar el próximo curso", sostiene el responsable de Escuelas Católicas de Asturias, Carlos Robla.

En estos días, los directores de los centros de la red concertada están elaborando un documento donde cada uno de ellos registra las necesidades esenciales para abordar el inicio del curso escolar. Este documento será entregado a la Consejería de Educación para que adopte las medidas necesarias.

Para Robla, el tema de los espacios en los centros está mayoritariamente resulto, lo que le preocupa es la resolución de los recursos humanos. "Hoy en día los centros concertados tienen una ratio de 25 alumnos por un profesor, si se desdoblan clases necesitamos más profesores".

Por su parte, el secretario general de Otecas-Asturias, José María Cueto, ha dejado claro que la red concertada de Asturias tiene las plantillas más reducidas de toda España y junto a Extremadura, las que menos cobran. También destaca que en la enseñanza secundaria, los profesores asturianos tiene 7 horas más de trabajo que el resto de docentes españoles.

La plataforma lamenta que el gobierno de Adrián Barbón "anuncie medidas sin negociar con el sector y en contradicción con declaraciones anteriores de la Consejera de Educación , Carmen Suárez, que aseguró el 17 de junio que "las ayudas no dejarían fuera la enseñanza concertada". Por ello, piden una reunión urgente con el presidente del Principado y nos descartan movilizaciones: "la calle también es nuestra y si sigue la cosa así algo habrá que hacer a partir de septiembre", ha apuntado Carlos Robla.

Recuerdan que las familias de estos centros "contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de los servicios públicos y resulta del todo inadmisible que teniendo sus hijos matriculados en centros sostenidos con fondos públicos no reciban ayudas por que su opción educativa no concuerda con los deseos del gobierno".