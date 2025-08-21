La plataforma Médicos del Sespa insiste en reunirse con Saavedra y plantea movilizaciones

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Médicos del Sespa ha emitido este jueves una nota de prensa en la que reitera la necesidad de reunirse con la consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra. Además, el colectivo plantea movilizarse.

Explican que ya hace unos días que presenaron una solicitud formal de reunión con Saavedra, pero que su petición ha sido rechazada, alegando que no tiene tiempo en su agenda para ellas, derivando nuestra petición a la gerencia del Sespa. Han presentado otro escrito, al considerar importante hablar con Saavedra del "problema" de sistema público de salud, en Asturias y en España y de las "malas condiciones" laborales que sufre el colectivo médico

"Ante esta falta de interés institucional sobre la precariedad laboral del colectivo médico asturiano, la plataforma convocará una nueva asamblea donde se elaborará un plan de movilizaciones y se planteará la adhesión a la huelga médica convocada a nivel nacional el próximo 3 de octubre", han explicado.

Así mismo, iniciarán una ronda de contactos con diferentes asociaciones y sindicatos con el fin de invitarles a unirse a las movilizaciones e incluso a la huelga si fuese necesario.

"Nuestra intención no tiene otro objetivo que visibilizar nuestro problema, reclamar condiciones laborales justas y conseguir una sanidad pública de calidad para toda la población. Recordemos que, en las actuales circunstancias, la principal damnificada es la propia sociedad asturiana, cuya atención sanitaria pública se deteriora día a día, por lo que esperamos que tanto la Consejería de Salud asturiana como el Ministerio de Sanidad no perpetúen esta situación que está llevando al límite a todo el colectivo médico", han concluido.