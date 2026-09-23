La plataforma Salvemos Peñamayor ve "una maniobra de distracción" las palabras de Barbón sobre la Sierra

Miembros de Salvemos Peñamayor - SALVEMOS PEÑAMAYOR

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Salvemos Peñamayor ha calificado de "maniobra de distracción" las declaraciones del presidente del Principado, Adrián Barbón, sobre la protección del enclave. El presidente afirmó que el enclave es "de alto valor natural" y será preservado.

En una nota de prensa, la plataforma ha asegurado que estas declaraciones son "una distracción para acallar la oposición que este proyecto tiene en los concejos afectados y, en la práctica, como una forma de blanquear el permiso de investigación".

Adrián Barbón trasladó en el Debate de Orientación Política General de Asturias un mensaje de tranquilidad a los vecinos y aseguró que el permiso de investigación concedido no autoriza ninguna explotación ni habilita, por sí mismo, la ocupación de terrenos, la apertura de catas o la ejecución de sondeos.

A juicio de la plataforma, el presidente presentó la cuestión "interesadamente", como algo que sucederá y sobre lo que se actuará en el futuro, cuando "la realidad es que el permiso está activo, ya se han realizado trabajos en el monte y las condiciones que deben ampararlos ya se están incumpliendo".

"Como bien reconoce el propio Presidente: para trabajar en los terrenos afectados no basta con tener un permiso de investigación y esto afecta a todos los trabajos que se realicen, también a la recogida de muestras, que se olvidó de citar", han dicho.

La propia empresa, recuerdan, ha manifestado por escrito que no dispone de acuerdos de acceso con los propietarios. "Esto es especialmente relevante cuando hablamos de montes públicos y de terrenos cuya disponibilidad debe quedar debidamente acreditada", han abundado.

A la plataforma le preocupa especialmente que pueda haberse autorizado recientemente la realización de nuevos trabajos en el monte por parte de la Consejería y que estas manifestaciones supongan en realidad el compromiso público del Presidente del Principado con la continuidad de la tramitación.

"El permiso está activo y los trabajos en el monte ya llevan meses desarrollándose y la empresa pretende seguir con ellos", han asegurado. Entienden que es "ahora" cuando hay que actuar con el "máximo rigor" y estimar las denuncias de la Plataforma, denegar el Plan de Labores II si no cumple los requisitos exigibles e iniciar el expediente de caducidad "si procede".

De lo contrario, alertan, existe el riesgo de que la Dirección General de Minas "termine avalando los trabajos realizados durante el último año y autorice nuevas labores sin que se haya aportado información suficiente sobre su localización, sin trazabilidad de las muestras y sin acreditar adecuadamente los permisos o autorizaciones necesarios para acceder a los terrenos".

"Si realmente se busca transmitir tranquilidad, el camino es único y claro: hacer lo que se predica y hacerlo ya", han zanjado.