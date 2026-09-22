"Salave no se ajusta a las prioridades estratégicas ni al interés general de Asturias", afirma Barbón

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha dicho este martes que el proyecto de Salave, la iniciativa de minería subterránea para explotar un yacimiento de oro ubicado en la costa de Tapia de Casariego, no encaja con la protección que el Gobierno asturiano hace del litoral.

"El proyecto conocido de la Mina de Salave no se ajusta a las prioridades estratégicas ni al interés general de Asturias", ha comentado Barbón en su intervención en el Debate de Orientación Política.

"Nuestra posición no supone un rechazo a la actividad económica, sino una apuesta por un modelo de desarrollo sostenible, equilibrado y con visión de futuro", ha añadido.

El dirigente asturiano también se ha referido a la Sierra de Peñamayor, como un enclave de alto valor natural que debe ser y será preservado.

Ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad y ha indicado que el permiso de investigación concedido no autoriza ninguna explotación ni habilita, por sí mismo, la ocupación de terrenos, la apertura de catas o la ejecución de sondeos.