La plataforma Siero por el Agua convoca una concentración el día 28 contra la privatización del servicio

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colectivo 'Siero por el Agua' ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para salir a la calle el próximo miércoles, día 28, y movilizarse contra la privatización del servicio municipal de agua, promovida por el equipo de gobierno del PSOE con el apoyo de Vox, y en defensa de la participación ciudadana.

El colectivo convoca una concentración en la plaza del Ayuntamiento, en La Pola Siero, a las 20 horas, aprovechando que el jueves, a las 8 horas, se celebrará el Pleno Ordinario.

"Si el PSOE no deja que la gente se exprese en una consulta popular, nos escuchará en la calle, el futuro del agua en Siero no puede decidirse de espaldas a la ciudadanía", apunta la asociación, que invita a sumarse a a la protesta a entidades, colectivos sociales, organizaciones políticas y sindicales y a todas las personas que consideran que los servicios públicos no pueden quedar sometidos a los intereses del equipo de gobierno.

El pasado mes de junio, el PSOE rechazó con su mayoría absoluta la convocatoria de una consulta popular solicitada por Siero por el Agua con el aval de 10.854 firmas de vecinos de Siero, una decisión que el colectivo considera que vulnera el Reglamento de Participación Ciudadana municipal.

Afirma el colectivo que la movilización llega después de meses de trabajo, que en las últimas semanas se ha intensificado con una ronda de reuniones abiertas al público para impulsar la participación ciudadana.