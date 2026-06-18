La Playa de Poo, elegida el mejor arenal de Asturias y finalista a la más bonita de España

Playa de Poo, en Llanes. - TURISMO DE ASTURIAS

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los lectores de la publicación especializada en viajes y estilo de vida 'Condé Nast Traveler' han escogido la Playa de Poo, situada en el concejo de Llanes, como la mejor playa de Asturias de 2026. Con este reconocimiento, el arenal asturiano se ha clasificado como una de las diez finalistas que compiten este año por el galardón a la mejor playa de España.

La votación, que comenzó el pasado 5 de junio sobre una selección previa realizada por los especialistas de la revista, permanecerá abierta hasta el próximo 28 de junio, fecha en la que se desvelará cuál es la playa ganadora a nivel nacional, según ha indicado la publicación en nota de prensa.

La Playa de Poo ya había sido seleccionada en las ediciones de 2024 y 2025 como una de las más bonitas del país, aunque todavía no ha conseguido el premio absoluto, que el año pasado recayó en Cala Bassa (Ibiza).

La publicación ha destacado de la candidatura asturiana su ubicación con vistas a los Picos de Europa y sus verdes acantilados. Asimismo, ha resaltado que está considerada una de las zonas de baño más seguras de la región, lo que la convierte en un destino preferente para familias y personas con movilidad reducida.

La representante del Principado compite en la fase final junto a otros nueve arenales españoles: la Playa de Bolonia (Tarifa, Cádiz), Ses Illetes (Formentera), la Playa de las Conchas (La Graciosa), Los Locos (Suances), la Playa Illa Roja (Begur, Girona), la Playa Norte (Peñíscola), Las Catedrales (Ribadeo, Lugo), la Playa de Laga (Vizcaya) y la Playa de Calblanque (Cartagena).

Entre los usuarios que participen en la votación se sorteará una estancia de dos noches para dos personas en un destino de la cadena 'wecamp'.