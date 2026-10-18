El plazo de inscripción para los talleres infantiles de innovación abre este lunes

OVIEDO/GIJÓN 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Innovación del Ayuntamiento de Gijón, a través de la Oficina Municipal de la Energía, pondrá en marcha el próximo 30 de octubre el ciclo de talleres infantiles 'Carga las pilas del planeta'. El plazo de inscripción para el primero de los talleres se abrirá este lunes, 19 de octubre, y permanecerá abierto hasta el 30 de octubre o hasta que se cubran las plazas disponibles.

Se trata de una iniciativa dirigida a acercar a los más pequeños el conocimiento de las energías renovables, la eficiencia energética y la sostenibilidad mediante actividades prácticas y participativas.

Las familias interesadas podrán formalizar las inscripciones a través de la web municipal gijon.es/app/actividades o mediante la App Gijón.

El programa comprende seis talleres gratuitos que se desarrollarán entre octubre de 2026 y mayo de 2027, dirigidos a niños y niñas de entre 8 y 12 años.

Cada taller abordará una temática diferente, de manera que los participantes podrán inscribirse en una actividad concreta o completar el ciclo entero, ampliando progresivamente sus conocimientos sobre distintas fuentes de energía, el ahorro energético y el cuidado del medio ambiente.