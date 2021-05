El Pleno aprueba instar al Principado a hacer un Plan Director de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial

GIJÓN, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este martes en el Pleno una iniciativa de Foro por la que se pide instar al Gobierno del Principado a que el Patronato de la Fundación La Laboral. Centro de Arte, Creación Industrial y Promoción Cultural, esté formado por al menos un 50% de personas físicas o jurídicas relevantes en el ámbito del arte contemporáneo y la creación industrial.

La proposición ha salido adelante por mayoría, con el solo voto en contra de los dos partidos que conforman el Gobierno local, PSOE e IU.

La iniciativa, que engloba varias enmiendas presentadas por otros grupos municipales, contempla también el instar al Principado a elaborar un Plan Director de la Actividad de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial.

Este deberá contar con la participación del Ayuntamiento de Gijón, con los agentes implicados, y con profesionales y técnicos del sector de reconocida solvencia, de forma que se garantice la viabilidad de la institución y el papel que le corresponde en la actividad cultural, audiovisual y creativa del municipio de Gijón; y que acerque este equipamiento cultural a la ciudadanía.

Otro punto de la proposición aprobada es instar al Gobierno del Principado a paralizar de inmediato cualquier acción presente o futura que suponga una alteración de los fines de LABoral o afecte a la programación o a los espacios del centro, hasta que el análisis y conclusiones del Plan Director avale los movimientos.

Asimismo, se insta al Gobierno regional a convocar la plaza de director/a de la Fundación La Laboral. Centro de Arte y Creación Industrial, que dotará de contenido programático el Plan Director, para que el centro y su actividad no queden al albur de las decisiones políticas.

Por último, se insta al Gobierno local a que todas las actividades de Gijón relacionadas con las nuevas formas culturales nacidas raíz del desarrollo de las tecnologías audiovisuales y que cuentan con respaldo municipal, estén coordinadas con Laboral Centro de Arte y Creación Industrial.

Sobre el fondo del asunto, el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha mostrado su preocupación a que LABoral parece que se ha convertido en un "pozo sin fondo", al que se hacen aportaciones extraordinarias sin cuestionar nada, a su juicio, y que, a su parecer, está cada vez más alejado de la ciudad.

"No se puede programar para determinadas elites y mirar al ciudadano común por encima del hombro", ha llamado la atención, antes de afirmar que quien lo gestionaba no quería que fuera mucha gente, y menos niños a dejar migas del bocadillo durante excursiones escolares. Ha remarcado, unido a ello, que no sirve de nada hacer grandes cosas en LABoral si no se les da repercusión.

Al contrario, ha reclamado que este equipamiento deje de estar de espaldas a los gijoneses y se integre en la oferta cultural de forma complementaria.

Martínez Salvador ha incidido en que fue Foro quien promovió el convenio entre el Ayuntamiento y LABoral, a través del cual se hacía anualmente una aportación económica de casi 200.000 euros.

En el caso del Gobierno local, el concejal de Cultura, Manuel Ángel Vallina, ha incidido en el apoyo económico del Ayuntamiento a este equipamiento.

Vallina, por contra, ha recriminado a Foro que, en sus ocho años de Gobierno en Gijón, tuvieron "tiempo, razones y ocasión" para interarse por algo que "deliberadamente ignoraron", según el edil socialista, y que les lleva a repetir que LABoral vive de espaldas a la ciudad.

La cultura, a su juicio, no debe valorarse en términos cuantitativos, sino cualitativos, a lo que ha recalcado que este equipamiento se centra más en la investigación y difusión y que son muchos los artistas que hacen uso del mismo. Eso sí, ha dejado claro que el Gobierno local defenderá que LABoral sea fiel a su objetivo fundacional.

Por su lado, el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, ha aludido a los inicios de este equipamiento, que nació "prácticamente con la crisis y lastrado por la deuda".

Ha destacado, eso sí, que ha logrado ser un referente en el ámbito de la industria cultural y creativa, pero también en el apartado educativo. Y si bien cree que no ha sabido contar lo que hace, ha llamado la atención sobre el apoyo mostrado en los últimos días por el sector creativo y cultural.

Sarasola, asimismo, ha conminado a repensar el centro y ha dicho "basta" al uso político de equipamientos culturales como arma arrojadiza.

La portavoz de Podemos-Equo Xixón, Laura Tuero, ha coincidido en que ha habido una "mala" gestión de LABoral, que cree que se debe "despolitizar" y tener una gestión "transparente", tanto en lo económico como en lo organizativo.

Tuero ha considerado que el Patronato de la Fundación LABoral debe contar profesionales del sector, y no solo por políticos. Ha pedido, además, no estar al albur de intereses económicos en el ámbito cultural.

Por parte del portavoz del PP, Alberto López-Asenjo, ha destacado que fue concebido como un equipamiento vanguardista y al desarrollo tecnológico vinculado al arte, al tiempo que ha animado a hacer una reflexión hacia dónde se quiere que se encamine.

El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, ha visto falta de gestión adecuada. Se ha preguntado, asimismo, el coste de mantenimiento del equipamiento para las arcas municipales y el retorno para la ciudad que ha tenido. A su modo de ver, debe de haber una coordinación de LABoral con los responsables culturales municipales.

PASEO DEL MURO

El Pleno, asimismo, no ha aprobado una iniciativa de Vox para restituir al estado anterior el paseo del Muro, cuya peatonalización provisional dio lugar al sobrenombre del 'Cascayu'. En este caso, Vox, PP y Foro han votado a favor, en contra PSOE, IU y Podemos-Equo Xixón y abstención de Ciudadanos.

El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, ha incidido en que ya ha acabado el Estado de Alarma y, a la puerta del verano y la previsible llegada de turistas, sigue la peatonalización "provisional" de este paseo. De la Concha se ha preguntado hasta cuándo va a ser esta provisionalidad.

Y si bien no ha negado que a todos seguramente les gustaría que se peatonalizara este espacio, los problemas generados en el tráfico lo impiden, recomendando cuanto menos que haya un carril de circulación en cada sentido.

Por el Gobierno local, el portavoz de IU, Aurelio Martín, a su vez concejal de Medio Ambiente y Movilidad, ha conminado a Vox a esperar a tener los informes que se están elaborando para dar una opinión.

También ha recalcado que, pese a que se haya acabado el Estado de Alarma, se mantiene la recomendación de mantener las distancias por la pandemia. Además, ha defendido las peatonalizaciones, al igual que se hacen en muchas localidades como pueda ser Madrid y Oviedo. A Vox le ha enfatizado, además, que sus manifestaciones en contra de la peatonalización del Muro cada vez tienen menos éxito.

El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, ha apostado por dinamizar el Muro, "muerto de comercios", y se ha mostrado a favor de que haya un carril en cada sentido.

También ha apostado por que el proyecto que se decida cuente con el mayor consenso, al tiempo que ha descartado que se revierta la obra actual sabiendo que se va a ejecutar un proyecto posterior.

El edil de Foro Pelayo Barcia ha lamentado el "daño" que se está produciendo a los gijoneses con esta peatonalización y ha reclamado, al menos, dejar un carril en cada sentido de la circulación.

Por parte de Podemos-Equo Xixón, el edil Rufino Fernández ha opinado que no es momento para revertir la provisionalidad de esta obra y ha abogado por esperar a los informes sobre el proyecto a seguir en este espacio.

En su caso, el portavoz del PP, Alberto López-Asenjo, se ha mostrado a favor de revertir esta obra provisional, una vez acabado el Estado de Alarma.