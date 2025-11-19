El Pleno aprueba solicitar al Principado la inclusión de aulas cero a tres en el colegio Los Campos

GIJÓN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa, excepto el grupo Vox, ha aprobado este miércoles en el Pleno Municipal el instar al Principado de Asturias a incluir en sus planes de la red de Escuelines aulas de cero a tres años en el colegio público Los Campos.

La medida formaba parte de una iniciativa plenaria de IU, de la que se ha rechazado, por contra, que los nuevos pliegos del contrato de comedores escolares se incluyan criterios que faciliten los servicios de conciliación, así como que en el próximo pliego del contrato del programa 11x12, a la hora de hacer nuevas incorporaciones, se prioricen los centros públicos que pierden matricula.

El edil de IU, Alejandro Farpón, ha llamado la atención sobre que el colegio Los Campos ha pasado de tener unos 300 alumnos a apenas 100.

También ha apuntado a que por las obras de reforma que se están ejecutando, no se pudieron habilitar las aulas de cero a tres previstas en el mismo, por lo que ha instado a que ese compromiso se mantenga a futuro.

Para él, el contar con estas aulas, y si puede disponer del programa 11x12, ayudaría a ganar alumnado, en una zona con varios centros privados y concertados.

El concejal de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, por su lado, ha recordado que la reforma de este colegio está condicionada por los fondos europeos recibidos, por lo que no se pueden incluir las aulas de cero a tres años en el proyecto. Tampoco ha visto necesario modificar la ratio del servicio de conciliación, ya que la empresa adjudicataria del servicio de comedor lo cubre igual aunque haya menos niños.

COMUNIDADES ENERGÉTICAS

IU no ha logrado sacar adelante, en cambio, una iniciativa para que el Ayuntamiento ponga tejados de edificios municipales a disposición de los vecinos para la creación de comunidades energéticas, actúe como socio en las cooperativas vecinales que se constituyan, asuma la redacción de los proyectos técnicos o apoye su puesta en marcha mediante la convocatoria de ayudas que permitan financiar la inversión inicial.

Todo ello ha planteado que se haga a través de la Oficina Municipal de la Energía. En este caso, IU, PSOE y Podemos han votado a favor de la iniciativa, mientras que Foro, PP, Vox y concejal no adscrito lo han hecho en contra.

Tampoco Podemos ha conseguido que prosperada su iniciativa de renaturalización de patios escolares, al votar en contra Foro, PP, Vox y concejal no adscrito. Se pretendía, con esta proposición, la introducción de vegetación, sombra, huertos y espacios educativos naturales en los patios de los colegios.