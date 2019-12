El Pleno da vía libre al IBI para ricos al ratificar la desestimación de las alegaciones de Otea y FADE

Publicado 12/12/2019 13:17:31 CET

GIJÓN, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado, por mayoría, en el Pleno Municipal la desestimación de las enmiendas de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y de la patronal de hotelería y hostelería Otea a las Ordenanzas Fiscales, de forma que se pasará a aprobación definitiva para que entren en vigor el 1 de enero de 2020.

PSOE, IU y Podemos-Equo Xixón han votado a favor y Ciudadanos, Foro, PP y Vox en contra, al argumentar estos últimos que el llamado IBI para ricos o diferenciado, supone una dificultad para la creación de empresas y actividad económica de la ciudad.

El Pleno, por otro lado, ha aprobado una proposición de Podemos-Equo, apoyada por PSOE e IU, en contra Vox y abstención de PP, Foro y Ciudadanos, en la que se insta al Estado a inste al Estado a que constate y declare definitivamente la nulidad de todos los procedimientos de los tribunales franquistas y de sus sanciones y condenas",

Podemos-Equo, en este sentido, ha apelado a las múltiples formas y mecanismos de represión de todas aquellas personas que, por razón de su afiliación política, sindical o asociativa, por sus ideas o creencias, o por sus opciones vitales, consideraban enemigas del régimen autoritario, a lo que ha defendido la reparación del daño causado.

La edil de la coalición morada y verde Alba González ha recalcado que hacen una defensa de todos los Derechos Humanos y a Vox le ha indicado que las agresiones sexuales como arma de guerra también las condenan.

El concejal de Educación, Alberto Ferrao, ha visto en esta proposición una "obligación moral" de reconocimiento póstumo a tantos inocentes y también constitucional. "Hubo venganza contra aquellos que pensaban diferente", ha indicado.

Ha preguntado a los grupos de la derecha qué potestad tienen para decir a las personas que tienen que perdonar, a lo que ha mostrado su extrañeza de que personas del derecho, con referencia a concejales que son abogados, rechacen esta iniciativa plenaria.

Aurelio Martín (IU) ha remarcado que Gijón es una ciudad comprometida con la Memoria Democrática, a lo que ha incidido en que el Pleno Municipal ratificó la retirada de honores a Francisco Franco.

La concejala de Ciudadanos Mara Simal, en su caso, ha aludido a la Transición "ejemplar" que se hizo, aunque "alguna cosa quedara en el tintero", ha reconocido. Ha mostrado sus dudas si la nulidad de las condenas puedan tener más valor que la ilegitimidad ya aprobada de estos tribunales.

"El Pleno no tiene competencia para juzgar la Historia", ha señalado por su parte el concejal de Foro Pelayo Barcia, quien también ha estado de acuerdo, a título personal, con la supresión de estas condenas franquistas.

El PP, por su parte, ha recordado que ya el Congreso acordó condenar el Régimen Franquista. Ha animado, asimismo, a no avivar el "rencor". Ha incidido, además, que en estos momentos de inestabilidad política, los responsables políticos animen a quienes no respetan la Constitución a que lo hagan, con referencia a los independentistas.

Vox, por su lado, ha remarcado que previa a la Guerra Civil también hubo ajusticiamientos y muchas víctimas que fueron fusiladas. Ha acusado a la izquierda de que no quieren hablar de Memoria Historia, solo repetir la Historia y decir que fue de una manera. "Miremos hacia adelante", ha apuntado antes de recalcar que el pasado fue "muy doloroso" para ambos lados, según él.

NAVIDAD TURÍSTICA

La Corporación gijonesa, por su parte, ha rechazado la propuesta del PP para promocionar la ciudad como destino turístico navideño, que solo ha contado con el apoyo de Vox, Foro y Cs, mientras que votó en contra IU, PSOE y Podemos-Equo.

Si bien el PP defendía esta propuesta para relanzar la economía local y crear trabajo en la ciudad, desde el Gobierno local se ha incidido en que no están de acuerdo en entrar en una competición de ver qué ciudad pone más luces, aunque ha recalcado que se ha incrementado el contrato hasta superar los 600.000 euros.

También desde IU se ha remarcado que en el Plan de Acción de Turismo de Gijon vigente no se hace referencia a la Navidad, además de sostener que el Ayuntamiento debe respetar el Belén, pero no promocionarlo. Y mientras Foro ha remarcado que bajo su mandato ya organizaban todo lo propuesto por el PP, desde Podemos-Equo se ha dejado claro que "no podemos hacernos cargo por completo del cuento de Navidad".

Foro también ha mostrado su preocupación a que "peligre" la Navidad en la ciudad, mientras que Ciudadanos ha opinado que las luces navideñas de la ciudad son "francamente mejorables" y ha enfatizado en el mercadillo de Begoña, el Menax, de 24 puestos, y apenas dos de artículos navideños.