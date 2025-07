El Pleno evita posicionarse en contra del genocidio en Gaza por el rechazo de los partidos de derecha

Pendás justifica que el Ayuntamiento no es el foro para pedir romper relaciones con Israel

GIJÓN, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rechazo de la derecha a una proposición de IU en el Pleno Municipal de Gijón ha impedido este miércoles la fijación de postura de la Corporación en contra del genocidio contra el pueblo palestino.

La iniciativa de IU, que ha contado solo con el apoyo de PSOE y Podemos, buscaba, asimismo, el instar al Gobierno central a romper relaciones comerciales con Israel hasta el cese de la guerra. A nivel local, la proposición plenaria incluía, también, el hermanamiento de Gijón con Gaza como gesto de solidaridad, así como dar mayor impulso a los proyectos de cooperación internacional en Gaza.

Por parte de la edil de IU Noelia Ordieres se ha justificado que esta proposición nace "de la incomprensión y de la rabia", pero también de la conciencia política. "Hay momentos en que callar también es una forma de complicidad", ha afirmado.

Ordieres ha llamado la atención en que se han registrado más de 60.000 personas muertas desde octubre de 2023, a lo que se ha preguntado "si vale más la vida de un niño que otro". Ha recalcado, también, que no vale solo con condenar el genocidio, hay que romper lazos. "Basta de impunidad y de mirar hacia otro lado", ha conminado.

Por otro lado, ha ironizado con dar las gracias a Vox por reconocer la existencia de un Estado Palestino durante su intervención, mientras que ha reprochado al edil del PP, Guzmán Pendás, que dijera que no era un asunto de competencia municipal cuando años atrás el ex presidente del PP gijonés, Pablo González, pidió más dinero para Venezuela e instaba a liberar a todos los presos políticos. "Para los suyos sí y para los de otros no", le ha recriminado.

Ha lamentado, a, tiempo, que el Pleno rechace condenar el genocidio y romper relaciones con un Estado que bomardea "indiscriminadamente" al pueblo palestino. Para IU, no se puede quedar en una declaración simbólica, sino que hace falta una posición política "firme " y elegir un bando. Sobre esto último, ha recriminado que hoy algunos grupos se han posicionado "de lado del opresor".

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, ha expresado la preocupación del Gobierno local por el sufrimiento de la población palestina ante la respuesta "desmedida" de Israel y la violación del respeto internacional.

Dicho esto, ha señalado que no cree sea adecuado que el Ayuntamiento inste a la ruptura de relaciones con Israel, que ha visto un gesto "más simbólico que efectivo". Eso sí, ha llamado la atención sobre que no canalicen la petición hacia su representante en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Ha matizado, por otra parte, que considera más efectivo dedicar recursos a proyectos concretos y ha destacado que el Ayuntamiento ya cuenta con una línea específica de 100.000 euros destinada a Palestina y una partida adicional para ayuda humanitaria de emergencia de casi 60.000 euros. A esto ha sumado otras subvenciones generales para proyectos de sensibilización.

Por todo ello, ha considerado no solo "innecesaria" esta iniciativa plenaria, sino que también distorsiona la imagen de un Ayuntamiento que ya actúa "con responsabilidad y rigor" y que ha mostrado "siempre" sensibilidad con el pueblo palestino, según el edil del PP.

La concejala socialista Marina Pineda ha considerado que toda ayuda es poca y ha opinado que no podemos permanecer "impasibles" ante el genocidio en la Franja de Gaza, no solo por los bombardeos sistemáticos, sino por la destrucción de infraestructuras civiles, sanitarias y del sistema educativo, a lo que ha sumado la crisis alimentaria.

Ha señalado, asimismo, que pese a que no se haya aceptado la enmienda presentada por el PSOE, no debemos perdernos en cuestiones de matiz, por lo que apoyarán esta proposición.

Por contra, la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha afirmado que el Pleno no es el foro adecuado para abordar este asunto. Ha lamentado las penurias que sufren el pueblo palestino, así como deseado el fin para el conflicto bélico, pero ha llamado la atención sobre por qué si se trae esta guerra particular, no se hace lo mismos con todas las guerras del mundo. Para ella, lo primero es ocuparse de lo que pasa en España, y en Gijón en particular.

"Estamos dejando que esta atrocidad suceda", ha lamentado la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, que ha remarcado que se ha condenado al sufrimiento "extremo" por el mero hecho de haber nacido palestinos.

Antes del debate plenario, ha intervenido Margarita Iglesias, del Comité con la Causa Árabe, quien ha leído la transcripción de un mensaje de un médico enviada desde Jabila, en la que describe la situación en la zona, con bombardeos que no cesan, incluso a quienes se atreven a ir a buscar comida.

También alude el médico a corte de Internet, que les deja sin conexión con el exterior. "No nos quedamos callados, nos silenciaron", señala el médico, quien ha aventurado que "el mundo sabrá lo que decidió no ver". Iglesias ha lamentado, a este respecto, que se está poniendo en tela juicio la existencia de un pueblo, el palestino.