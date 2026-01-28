La nieve afecta a más de 75 carreteras, 15 en la red principal, y una veintena están afectadas por la lluvia

Nieve en carretera de Segovia - EUROPA PRESS

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de frío, nieve y lluvias que continúa este miércoles en buena parte de España afecta esta mañana a más de 75 carreteras, 15 de ellas perteneciente a la red principal, mientras que el resto son vías secundarias. Además, hay una veintena de vías afectadas por inundaciones, lo peor en la provincia andaluza de Cádiz.

Según han indicado desde el servicio de información de la Dirección General de Tráfico (DGT), a Europa Press, está intransitable en la provincia de Cáceres la A-66 a la altura de Hervás en dirección a Salamanca.

Asimismo, es obligatorio el uso de cadenas en Madrid, en la A-1 en Somosierra y en la M-607 en Colmenar Viejo; en Ávila capital en la A-50; en la A-6 y la AP-6, entre Las Rozas (Madrid) y Gudillos (Segovia); en la AP-6 a la altura de El Espinar (Segovia); y en la AP-51, entre Brieva (Ávila) y Villacastín (Segovia).

Por otro lado, queda prohibido el acceso a camiones la M-40 en Madrid a su paso por Montecarmelo, así como la A-66 entre Matilla de Arzón (Zamora) y Ribaseca (León).

En la A-66, en el kilómetro 436, a la altura de Aldeanueva del Camino (Cáceres), hay un embolsamiento por lo que el tráfico está restringido a vehículos pesados sentido Gijón, por nevadas en provincia de Salamanca, según ha informado la Guardia Civil.

En la N-110 (Ávila-Plasencia) desde los kilómetros 360 al 352, en el Puerto de Tornavacas, el tráfico está estringido a vehículos pesados por nieve y los demás vehículos tienen que usar las cadenas de forma obligatoria.

Transitables con precaución están la A-2 entre Torija (Guadalajara) y Arcos de Jalón (Soria); la A-15 a su paso por Medinaceli (Soria); la AP-66 en El Reundu (Asturias); la A-52 en la zona del Padornelo, entre Ourense y Zamora; la A-23 en Sabiñánigo (Huesca); la A-6 en León y Lugo, en Pedrafita do Cebreiro.