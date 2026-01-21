El Pleno extraordinario sobre financiación autonómica se celebrará el viernes 30 de enero

Archivo - Debate de Orientación Política en la Junta General del Principado de Asturias - JGPA - Archivo

OVIEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta General, Juan Cofiño, ha propuesto este miércoles, en la reunión de la Junta de Portavoces, que el pleno extraordinario sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, solicitado por 18 diputados de los Grupos Parlamentarios Popular y Mixto-Foro Asturias, se celebre el próximo 30 de enero, a las 16:00 horas.

El pasado viernes el presidente del PP, Álvaro Queipo, anunciaba la intención de su grupo de forzar un pleno extraordinario para que el presidente socialista Adrián Barbón, aclare su posición sobre la reforma de la financiación autonómica.

No obstente, este mismo martes los grupos políticos asturianos dejaban clara su oposición a la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó a los representantes de los gobiernos autonómicos en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Los representantes de los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Convocatoria por Asturias-IU, el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro Asturias) y la representante del equipo de Covadonga Tomé (Somos Asturies) Laura Tuero, participaron en Oviedo en la reunión de la Mesa de Financiación que ha tenido lugar en la sede de Presidencia. A pesar de que cuentan con representación parlamentaria, Vox no participa.

Tras la reunión, de algo más de una hora de duración y en la que Gimena Llamedo habría expuesto la propuesta del Ejecutivo central y en la que los representantes del Ejecutivo habrían detallado las consecuencias de la reforma para Asturias, los distintos representantes han coincidido en rechazar el modelo, si bien han manifestado distintas estrategias para poner en marcha desde Asturias a partir de ahora.